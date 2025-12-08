Hé lộ lý do những kẻ "bắt cóc online" ép nữ sinh Thái Nguyên phiêu bạt đến Huế

Ngày 8-12, Công an phường Phú Bài, TP Huế cho biết đã kịp thời giải cứu một nữ sinh 18 tuổi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, hình thức đang có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây.

Công an phường Phú Bài thực hiện điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh ở Thái Nguyên bị "bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5-12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T. H. (SN 2007; trú tại tỉnh Thái Nguyên) cho biết em bị các đối tượng gọi điện giả danh Công an và Viện Kiểm sát, vu cáo em tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TPHCM. Kẻ gian còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục Công an để tăng độ tin cậy, sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500.000 đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 1-12, nhóm lừa đảo tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, vào Thanh Hóa rồi đến TP Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác. Ngày 2-12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân.

Đến 23 giờ cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú. Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online". Công an phường Phú Bài đã nhanh chóng liên hệ với gia đình em H. tại TP Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.