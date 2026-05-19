1 tập thể, 6 gương điển hình học Bác của Công đoàn TPHCM được tôn vinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

1 tập thể, 6 gương điển hình học Bác của Công đoàn TPHCM được tôn vinh

Thanh Nga

(NLĐO)- Việc học Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ hằng ngày của từng cán bộ công đoàn, đoàn viên - lao động.

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025.

7 gương sáng Công đoàn TPHCM được tôn vinh điển hình học Bác - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho

LĐLĐ TPHCM có 1 tập thể và 6 cá nhân được vinh danh tại sự kiện quan trọng này.

Tập thể được tôn vinh là Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho. Sáu cá nhân gồm: anh Phạm Văn Có, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Sài Gòn 3; anh Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng; chị Thân Thị Bằng, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Ojitex Việt Nam; chị Mai Thanh Thảo,Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 4 - LĐLĐ TPHCM; anh Lưu Văn Nhiệm, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn Stec; anh Nguyễn Thanh Điền, Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Box Pak (Việt Nam).

Học Bác tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh

Các tập thể, cá nhân được vinh danh là những Công đoàn cơ sở, cán bộ Công đoàn cơ sở tận tụy, trách nhiệm, "gần công nhân, sát cơ sở"; là những đoàn viên có nghị lực và tinh thần cống hiến hết mình, có nhiều sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, doanh nghiệp.

7 gương sáng Công đoàn TPHCM được tôn vinh điển hình học Bác - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thanh Điền – công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (bìa phải) giao lưu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Chánh)

Anh Nguyễn Thanh Điền – công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam chính là một trong những điển hình đó.

Chia sẻ trong phần giao lưu tại chương trình, anh Điền cho biết với anh, học Bác không phải điều gì lớn lao mà chính là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau biến cố tai nạn lao động nghiêm trọng, anh Điền bị thương tổn 85%, có lúc anh bế tắc, thậm chí suy nghĩ tiêu cực. "Trong những ngày khó khăn nhất, điều giúp tôi thay đổi nhiều nhất lại đến từ những câu chuyện rất giản dị về Bác Hồ mà tôi từng được nghe, được học. Từ những câu chuyện ấy, tôi hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, nếu mình không ngừng học hỏi thì vẫn còn cơ hội để bước tiếp. Tôi mất đi nhiều thứ nhưng không được phép mất niềm tin, khát vọng lao động và cống hiến của bản thân. Tôi bắt đầu học một nghề mới phù hợp với sức khỏe của mình là thiết kế đồ họa và tự nhắc mình: ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua" - anh Điền chia sẻ.

7 gương sáng Công đoàn TPHCM được tôn vinh điển hình học Bác - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Thanh Điền được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Cảm phục trước nghị lực vươn lên của anh Nguyễn Thanh Điền, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao tặng cho anh một chiếc máy tính xách tay.

Học Bác từ những điều giản dị

Còn với anh Lưu Văn Nhiệm, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn STEC, học Bác bắt đầu từ những điều giản dị nhất: "Làm việc trách nhiệm hơn - Thực hành tiết kiệm hơn – Lao động giỏi, sáng tạo hơn" để mỗi ngày lao động tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình.

7 gương sáng Công đoàn TPHCM được tôn vinh điển hình học Bác - Ảnh 4.

Với anh Lưu Văn Nhiệm, học Bác bắt đầu từ những điều giản dị nhất

Anh luôn ghi nhớ lời Bác từng căn dặn: "Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ".

Với công nhân sản xuất, tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, mà còn là tiết kiệm thời gian, nhân lực, nguyên vật liệu và cả công sức lao động. Từ suy nghĩ đó, trong quá trình làm việc, anh Nhiệm luôn cùng anh em tìm cách cải tiến để công việc hiệu quả hơn. 

Giai đoạn 2025-2026, anh cùng đồng nghiệp trong công ty tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Công đoàn phát động với hơn 800 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào thực tế sản xuất. Trong đó, cá nhân anh có 2 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu được triển khai.

7 gương sáng Công đoàn TPHCM được tôn vinh điển hình học Bác - Ảnh 5.

Đoàn cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tiêu biểu của TPHCM do bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm Lăng Bác.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp Công đoàn TPHCM đã có 444.156 mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội.


Tin liên quan

Học Bác qua những điều giản dị (*): Lan tỏa phẩm chất quý

Học Bác qua những điều giản dị (*): Lan tỏa phẩm chất quý

Nhiều Công đoàn cơ sở đã lan tỏa trong đội ngũ công nhân, người lao động tinh thần tương thân tương ái, đức tính cần, kiệm, liêm, chính

Học Bác về tinh thần trách nhiệm, sẻ chia

Việc học tập và làm theo gương Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động

Đổi mới, sáng tạo trong học Bác

(NLĐO)- Trong 10 năm qua, toàn quận 5 đã có hơn 671 lượt tập thể, 885 lượt cá nhân điển hình được biểu dương học Bác.

cán bộ Công đoàn Chủ tịch Hồ Chí Minh học Bác Công đoàn TPHCM Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo