1 tập thể, 6 gương điển hình học Bác của Công đoàn TPHCM được tôn vinh

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho



LĐLĐ TPHCM có 1 tập thể và 6 cá nhân được vinh danh tại sự kiện quan trọng này.

Tập thể được tôn vinh là Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho. Sáu cá nhân gồm: anh Phạm Văn Có, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Sài Gòn 3; anh Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng; chị Thân Thị Bằng, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Ojitex Việt Nam; chị Mai Thanh Thảo,Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 4 - LĐLĐ TPHCM; anh Lưu Văn Nhiệm, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn Stec; anh Nguyễn Thanh Điền, Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Box Pak (Việt Nam).

Học Bác tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh

Các tập thể, cá nhân được vinh danh là những Công đoàn cơ sở, cán bộ Công đoàn cơ sở tận tụy, trách nhiệm, "gần công nhân, sát cơ sở"; là những đoàn viên có nghị lực và tinh thần cống hiến hết mình, có nhiều sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Thanh Điền – công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (bìa phải) giao lưu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Chánh)

Anh Nguyễn Thanh Điền – công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam chính là một trong những điển hình đó.

Chia sẻ trong phần giao lưu tại chương trình, anh Điền cho biết với anh, học Bác không phải điều gì lớn lao mà chính là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau biến cố tai nạn lao động nghiêm trọng, anh Điền bị thương tổn 85%, có lúc anh bế tắc, thậm chí suy nghĩ tiêu cực. "Trong những ngày khó khăn nhất, điều giúp tôi thay đổi nhiều nhất lại đến từ những câu chuyện rất giản dị về Bác Hồ mà tôi từng được nghe, được học. Từ những câu chuyện ấy, tôi hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, nếu mình không ngừng học hỏi thì vẫn còn cơ hội để bước tiếp. Tôi mất đi nhiều thứ nhưng không được phép mất niềm tin, khát vọng lao động và cống hiến của bản thân. Tôi bắt đầu học một nghề mới phù hợp với sức khỏe của mình là thiết kế đồ họa và tự nhắc mình: ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua" - anh Điền chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Điền được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Cảm phục trước nghị lực vươn lên của anh Nguyễn Thanh Điền, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao tặng cho anh một chiếc máy tính xách tay.

Học Bác từ những điều giản dị

Còn với anh Lưu Văn Nhiệm, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn STEC, học Bác bắt đầu từ những điều giản dị nhất: "Làm việc trách nhiệm hơn - Thực hành tiết kiệm hơn – Lao động giỏi, sáng tạo hơn" để mỗi ngày lao động tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình.

Với anh Lưu Văn Nhiệm, học Bác bắt đầu từ những điều giản dị nhất

Anh luôn ghi nhớ lời Bác từng căn dặn: "Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ".

Với công nhân sản xuất, tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, mà còn là tiết kiệm thời gian, nhân lực, nguyên vật liệu và cả công sức lao động. Từ suy nghĩ đó, trong quá trình làm việc, anh Nhiệm luôn cùng anh em tìm cách cải tiến để công việc hiệu quả hơn.

Giai đoạn 2025-2026, anh cùng đồng nghiệp trong công ty tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Công đoàn phát động với hơn 800 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào thực tế sản xuất. Trong đó, cá nhân anh có 2 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu được triển khai.

Đoàn cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tiêu biểu của TPHCM do bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm Lăng Bác.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp Công đoàn TPHCM đã có 444.156 mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội.



