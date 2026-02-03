HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2026 tại châu Âu đã chính thức khép lại rạng sáng 3-2, chủ yếu tập trung vào các thương vụ tăng cường hàng công.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 ở châu Âu không kết thúc vào ngày 31-1 như truyền thống xuất phát từ yếu tố lịch thi đấu. Ngày 31-1 năm nay rơi vào cuối tuần, buộc ban tổ chức điều chỉnh hạn chót sang thứ Hai, ngày 2-2 theo giờ châu Âu.

Chuyển nhượng mùa đông cực nóng

Đáng chú ý, khung giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa đông cũng được đẩy lên sớm hơn so với trước đây nhằm đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu. Cùng với Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và La Liga đều kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa đông đúng 2 giờ ngày 3-2 (giờ Việt Nam). Thị trường chính thức đóng cửa, các CLB dù vậy vẫn có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sau đó nếu nộp "bản thỏa thuận tạm thời" trước thời hạn.

10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường - Ảnh 1.

Jorgen-Strand Larsen (9) khi còn thi đấu cho Wolverhampton

Không khác nhiều so với trước đây, sôi nổi và nhộn nhịp nhất thị trường chuyển nhượng vẫn là các CLB tại Premier League và La Liga. Họ kịp hoàn tất những bản hợp đồng mua sắm tiền đạo đáng chú ý nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

Nóng nhất tại Premier League là Crystal Palace khi đội bóng này hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Jorgen-Strand Larsen từ Wolverhampton. Mức phí được công bố khoảng 50 triệu euro. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhằm nâng cấp khả năng ghi bàn. Đáng chú ý, thương vụ này không bị ảnh hưởng dù cùng thời điểm đó Palace suýt mất Jean-Philippe Mateta vào tay AC Milan.

10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường - Ảnh 2.

Thương vụ Mateta sang AC Milan đổ bể do kiểm tra y tế thất bại

Vụ chuyển nhượng của Mateta đổ vỡ do không vượt qua kiểm tra y tế, vì vậy Palace giữ lại được chân sút chủ lực và vẫn bổ sung thêm Strand Larsen cho cuộc đua trụ hạng và cải thiện thứ hạng. Trước đó, HLV Oliver Glasner ca thán CLB đã mất tính định hướng khi chỉ trong một thời gian ngắn thẳng tay bán đi hàng loạt trụ cột như Antoine Semenyo, Marc Guehi, Eberechi Eze hay Michael Olise.

Cũng tại Anh, West Ham kịp tăng cường tuyến đầu bằng việc chiêu mộ Taty Castellanos từ Lazio với giá khoảng 29 triệu euro. Tiền đạo người Argentina được kỳ vọng giúp đội bóng London cải thiện hiệu suất dứt điểm trong giai đoạn hai của mùa giải.

10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường - Ảnh 3.

Tottenham cũng từng gây ngạc nhiên khi bán đứt Brennan Johnson

Trong khi đó, Tottenham từ chối đề nghị hỏi mượn Randal Kolo Muani từ Juventus. Ban huấn luyện Spurs xác nhận chân sút người Pháp vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn và không muốn xáo trộn lực lượng tấn công ở thời điểm then chốt.

La Liga góp sức

Ở La Liga, Atletico Madrid tạo dấu ấn lớn khi chính thức ký hợp đồng với Ademola Lookman từ Atalanta. Đội bóng Tây Ban Nha chi khoảng 35 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Lookman ký hợp đồng dài hạn đến năm 2030 và được kỳ vọng mang lại tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cho hàng công Atletico.

10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường - Ảnh 4.

Ademola Lookman từng gây náo động tại Cúp châu Phi hồi tháng 1

Thương vụ này cho thấy định hướng làm mới tuyến đầu bằng những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng xuyên phá. HLV Diego Simeone đồng ý để Julian Alvarez chuyển đến Arsenal nhưng cuối cùng, thương vụ này không đi đến đâu. Cựu chân sút Man City thi đấu rất ít cho "Rojiblancos" mùa này, hạn chế khả năng anh có thể trở lại đội tuyển quốc gia trong năm có World Cup.

Một cựu sao Premier League là Conor Gallagher chính thức rời Atletico để quay về London, gia nhập Tottenham. Cựu đội trưởng Chelsea rất được Man United quan tâm nhưng chỉ Tottenham tha thiết liên hệ để chèo kéo anh trở lại nước Anh.

10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường - Ảnh 5.

Conor Gallagher quay lại London trong màu áo Tottenham

AS Roma tại Serie A kịp bổ sung tiền đạo cánh Bryan Zaragoza từ Bayern Munich theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Đây là phương án tăng chiều sâu đội hình trong bối cảnh Roma phải phân sức cho nhiều đấu trường.

Diễn biến ngày cuối cho thấy xu hướng rõ rệt của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay: Các CLB sẵn sàng đầu tư cho tiền đạo nhằm tạo cú hích chuyên môn tức thì, phục vụ mục tiêu bứt tốc ở chặng lượt về.

Top 10 vụ chuyển nhượng đắt nhất kỳ chuyển nhượng tháng 1-2026:

1. Antoine Semenyo (Bournemouth đến Man City): 72 triệu euro

2. Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton đến Crystal Palace): 50 triệu euro

3. Lucas Paqueta (West Ham đến Flamengo): 42 triệu euro

4. Conor Gallagher (Atletico Madrid đến Tottenham): 40 triệu euro

5. Brennan Johnson (Tottenham đến Crystal Palace): 40 triệu euro

6. Ademola Lookman (Atalanta đến Atletico Madrid): 35 triệu euro

7. Oscar Bobb (Man City đến Fulham): 31,2 triệu euro

8. Kader Meite (Rennes đến Al Hilal): 30 triệu euro

9. Taty Castellanos (Lazio đến West Ham): 29 triệu euro

10 . Marc Guehi (Crystal Palace đến Man City): 23 triệu euro

Tin liên quan

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

(NLĐO) - Các "đại gia" Man City, Man United, Liverpool, Bayern Munich, Arsenal đồng loạt chào đón những tân binh chất lượng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Hỏi mua thành công Eberechi Eze, ngân sách chuyển nhượng Arsenal chạm đỉnh

(NLĐO) - Ngôi sao tấn công Eberechi Eze sẽ rời Crystal Palace để gia nhập Arsenal bằng bản hợp đồng 68 triệu bảng được thanh toán một lần.

Liverpool dẫn đầu "đại tiệc chuyển nhượng" tại Premier League

(NLĐO) - Các CLB Premier League đã bạo chi gần 2 tỉ bảng để tăng cường lực lượng khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 phải đến hết tháng 8 mới kết thúc.

Châu Âu thị trường chuyển nhượng chuyển nhượng mùa Đông Atletico Madrid mùa đông Crystal Palace Jorgen-Strand Larsen
