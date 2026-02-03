10 bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông gây sốc thị trường

Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 ở châu Âu không kết thúc vào ngày 31-1 như truyền thống xuất phát từ yếu tố lịch thi đấu. Ngày 31-1 năm nay rơi vào cuối tuần, buộc ban tổ chức điều chỉnh hạn chót sang thứ Hai, ngày 2-2 theo giờ châu Âu.



Chuyển nhượng mùa đông cực nóng

Đáng chú ý, khung giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa đông cũng được đẩy lên sớm hơn so với trước đây nhằm đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu. Cùng với Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và La Liga đều kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa đông đúng 2 giờ ngày 3-2 (giờ Việt Nam). Thị trường chính thức đóng cửa, các CLB dù vậy vẫn có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sau đó nếu nộp "bản thỏa thuận tạm thời" trước thời hạn.

Jorgen-Strand Larsen (9) khi còn thi đấu cho Wolverhampton

Không khác nhiều so với trước đây, sôi nổi và nhộn nhịp nhất thị trường chuyển nhượng vẫn là các CLB tại Premier League và La Liga. Họ kịp hoàn tất những bản hợp đồng mua sắm tiền đạo đáng chú ý nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

Nóng nhất tại Premier League là Crystal Palace khi đội bóng này hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Jorgen-Strand Larsen từ Wolverhampton. Mức phí được công bố khoảng 50 triệu euro. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhằm nâng cấp khả năng ghi bàn. Đáng chú ý, thương vụ này không bị ảnh hưởng dù cùng thời điểm đó Palace suýt mất Jean-Philippe Mateta vào tay AC Milan.

Thương vụ Mateta sang AC Milan đổ bể do kiểm tra y tế thất bại

Vụ chuyển nhượng của Mateta đổ vỡ do không vượt qua kiểm tra y tế, vì vậy Palace giữ lại được chân sút chủ lực và vẫn bổ sung thêm Strand Larsen cho cuộc đua trụ hạng và cải thiện thứ hạng. Trước đó, HLV Oliver Glasner ca thán CLB đã mất tính định hướng khi chỉ trong một thời gian ngắn thẳng tay bán đi hàng loạt trụ cột như Antoine Semenyo, Marc Guehi, Eberechi Eze hay Michael Olise.

Cũng tại Anh, West Ham kịp tăng cường tuyến đầu bằng việc chiêu mộ Taty Castellanos từ Lazio với giá khoảng 29 triệu euro. Tiền đạo người Argentina được kỳ vọng giúp đội bóng London cải thiện hiệu suất dứt điểm trong giai đoạn hai của mùa giải.

Tottenham cũng từng gây ngạc nhiên khi bán đứt Brennan Johnson

Trong khi đó, Tottenham từ chối đề nghị hỏi mượn Randal Kolo Muani từ Juventus. Ban huấn luyện Spurs xác nhận chân sút người Pháp vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn và không muốn xáo trộn lực lượng tấn công ở thời điểm then chốt.

La Liga góp sức

Ở La Liga, Atletico Madrid tạo dấu ấn lớn khi chính thức ký hợp đồng với Ademola Lookman từ Atalanta. Đội bóng Tây Ban Nha chi khoảng 35 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Lookman ký hợp đồng dài hạn đến năm 2030 và được kỳ vọng mang lại tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cho hàng công Atletico.

Ademola Lookman từng gây náo động tại Cúp châu Phi hồi tháng 1

Thương vụ này cho thấy định hướng làm mới tuyến đầu bằng những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng xuyên phá. HLV Diego Simeone đồng ý để Julian Alvarez chuyển đến Arsenal nhưng cuối cùng, thương vụ này không đi đến đâu. Cựu chân sút Man City thi đấu rất ít cho "Rojiblancos" mùa này, hạn chế khả năng anh có thể trở lại đội tuyển quốc gia trong năm có World Cup.

Một cựu sao Premier League là Conor Gallagher chính thức rời Atletico để quay về London, gia nhập Tottenham. Cựu đội trưởng Chelsea rất được Man United quan tâm nhưng chỉ Tottenham tha thiết liên hệ để chèo kéo anh trở lại nước Anh.

Conor Gallagher quay lại London trong màu áo Tottenham

AS Roma tại Serie A kịp bổ sung tiền đạo cánh Bryan Zaragoza từ Bayern Munich theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Đây là phương án tăng chiều sâu đội hình trong bối cảnh Roma phải phân sức cho nhiều đấu trường.

Diễn biến ngày cuối cho thấy xu hướng rõ rệt của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay: Các CLB sẵn sàng đầu tư cho tiền đạo nhằm tạo cú hích chuyên môn tức thì, phục vụ mục tiêu bứt tốc ở chặng lượt về.