Sức khỏe

10 “dấu ấn sinh học” tiết lộ bạn có già hơn tuổi thật hay không

Anh Thư

(NLĐO) - Sắp tới, bạn có thể biết được tuổi sinh học của mình chỉ nhờ một xét nghiệm máu đơn giản.

Liên minh nghiên cứu quốc tế MARK-AGE, dẫn đầu bởi hai nhà khoa học Maria Moreno-Villanueva và Alexander Bürkle từ Đại học Konstanz (Đức), đã phát hiện ra 10 dấu ấn sinh học quan trọng trong máu có thể giúp tính ra tuổi sinh học chính xác của một người, điều có thể giúp lựa chọn các chiến lược chăm sóc sức khỏe phù hợp trong tương lai.

Số năm tháng mà cơ thể bạn thực sự đã trải qua về mặt sinh học có thể rất khác so với giấy tờ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Trên thực tế, mỗi người trong chúng ta lão hóa với tốc độ rất khác nhau. Tuổi sinh học sẽ giúp phản ánh bạn thực tế già đi nhanh hơn hay chậm hơn mức trung bình.

Theo SciTech Daily, để tính tuổi sinh học chính xác hơn, liên minh MARK-AGE đã phát triển các tổ hợp dấu ấn sinh học đặc trưng theo giới tính bằng cách phân tích dữ liệu từ khoảng 3.300 người từ 8 nước châu Âu và đo lường 362 dấu ấn sinh học khác nhau.

Từ đó, họ đã xác định 10 dấu ấn sinh học quan trọng cho mỗi giới tính và sử dụng chúng để tính toán điểm tuổi sinh học cá nhân, phản ánh quá trình lão hóa sinh học.

Các dấu ấn này bao gồm chỉ số lâm sàng phổ biến liên quan đến sức khỏe xương, chuyển hóa chất béo và chức năng miễn dịch như 25-hydroxy-Vitamin D, HDL (cholesterol "tốt") và tỉ lệ tế bào T hỗ trợ trong bạch cầu.

Những người có tuổi sinh học trẻ hơn tuổi theo giấy tờ có nhiều khả năng có các giá trị này nằm trong phạm vi được coi là khỏe mạnh.

Trái lại, những người có tuổi sinh học già hơn tuổi thật có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác hoặc suy giảm thể chất. Trong đó, mỗi dấu ấn sinh học sẽ phản ánh những vấn đề khác nhau, đem lại gợi ý hữu ích cho bác sĩ.

Theo tiến sĩ Bürkle, phát hiện mới này có thể mở ra những hướng tiếp cận mới cho y học dự phòng cá nhân hóa, một xu hướng mà ngành y học thế giới đang theo đuổi.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Aging Cell.

Làm 2 điều này, nữ giới sẽ chậm lão hóa và tăng tuổi thọ

Làm 2 điều này, nữ giới sẽ chậm lão hóa và tăng tuổi thọ

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Phần Lan đã chỉ ra thêm một yếu tố bất ngờ tác động đến tuổi thọ và sự lão hóa.

Phát hiện "công tắc" đảo ngược lão hóa

(NLĐO) - Các nhà khoa học Singapore đã xác định "công tắc phân tử" giúp khôi phục một quá trình mà chúng ta đánh mất dần do sự lão hóa.

Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

(NLĐO) - Theobromine - một hợp chất tự nhiên tồn tại trong chocolate - có thể giúp tuổi sinh học của bạn trẻ hơn tuổi thật nhờ kìm hãm sự lão hóa.

