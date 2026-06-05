10 nhà máy điện sinh khối của ngành đường ngưng hoạt động đến 8 tháng/năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

10 nhà máy điện sinh khối của ngành đường ngưng hoạt động đến 8 tháng/năm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - VSSA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế phát triển điện sinh khối từ các nhà máy đường

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), dù Quy hoạch điện VIII xác định ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện sinh khối nhưng lĩnh vực này đang phát triển chậm và chưa theo kịp xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 trên thế giới.

Đáng chú ý, điện sinh khối từ các nhà máy đường hiện chiếm hơn 95% tổng sản lượng điện sinh khối của cả nước. Tuy nhiên, các dự án trong ngành vẫn gặp nhiều khó khăn do cơ chế giá điện và chính sách vận hành chưa phù hợp.

TIN LIÊN QUAN

Giá mua điện thấp hơn nhiều nước trong khu vực

VSSA cho biết những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sinh khối. Cụ thể, theo Quyết định 08/2020/QĐ-TTg ngày 5-3-2020, giá mua điện đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện được quy định ở mức 1.634 đồng/kWh, tương đương 7,03 US cent/kWh; còn các dự án điện sinh khối không thuộc nhóm đồng phát nhiệt - điện được hưởng mức 1.968 đồng/kWh, tương đương 8,47 US cent/kWh.

Tuy nhiên, theo VSSA, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Cụ thể, tại Thái Lan, các nhà máy điện sinh khối công suất từ 1-3 MW được mua điện với giá khoảng 5,15 baht/kWh, tương đương 17 US cent/kWh. Với các nhà máy có công suất trên 3 MW, giá mua điện khoảng 4,24 baht/kWh, tương đương 14 US cent/kWh. Tại Philippines, giá mua điện sinh khối vào khoảng 13 US cent/kWh.

Như vậy, giá mua điện đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện tại Việt Nam chỉ bằng khoảng một nửa so với Thái Lan và khoảng 54% so với Philippines.

Theo VSSA, mức giá hiện hành chưa đủ tạo động lực đầu tư, khiến cơ chế hỗ trợ chưa phát huy được vai trò của điện sinh khối trong việc bổ sung nguồn điện ổn định cho hệ thống, đặc biệt khi điện mặt trời và điện gió có tính chất phụ thuộc thời tiết.

- Ảnh 3.

Nhà máy điện sinh khối của các doanh nghiệp mía đường

Một bất cập khác được VSSA chỉ ra là việc phân loại dự án điện sinh khối thành hai nhóm: dự án đồng phát nhiệt - điện (chủ yếu từ bã mía tại các nhà máy đường) và các dự án sinh khối khác.

Điều này khiến các dự án của ngành đường chịu mức giá mua điện thấp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Khi nguồn thu từ điện giảm, các nhà máy khó nâng giá thu mua mía cho nông dân, từ đó tác động ngược đến sản lượng nguyên liệu và sản lượng điện phát lên lưới.

Bên cạnh đó, đặc thù sản xuất theo mùa vụ khiến các nhà máy điện sinh khối gắn với ngành đường khó vận hành quanh năm. Hiện cả 10 nhà máy điện sinh khối của ngành đường phải ngừng hoạt động từ 7-8 tháng mỗi năm ngoài vụ ép mía, trong khi hệ thống điện quốc gia vẫn cần thêm nguồn cung.

Trong khi một số dự án đã phát điện lên lưới nhưng việc thanh toán tiền điện còn kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Kiến nghị áp dụng một mức giá chung

Để thúc đẩy phát triển điện sinh khối, VSSA đề xuất giữ thời hạn hợp đồng mua bán điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại; duy trì cơ chế giá điện hỗ trợ, quy đổi thanh toán theo USD và bảo đảm trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án đã đầu tư.

Hiệp hội cũng kiến nghị bãi bỏ quy định phân chia dự án điện sinh khối thành hai nhóm như hiện nay, thay vào đó áp dụng một mức giá thống nhất cho tất cả các dự án điện sinh khối, tương đương 8,47 US cent/kWh.

Theo VSSA, nếu đề xuất này được chấp thuận, lượng điện sinh khối từ các nhà máy đường có thể tăng tối thiểu gấp đôi mà không cần đầu tư thêm công suất mới, qua đó bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống và nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành mía đường.

Đối với các dự án triển khai sau khi Luật Điện lực 2024 có hiệu lực, hiệp hội đề xuất bỏ cơ chế giá trần hiện nay, thay bằng khung giá tối thiểu tương đương 8,47 US cent/kWh nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng điện sinh khối trong nước.

Tin liên quan

Bộ Công Thương cùng lúc ban hành 2 quyết định bảo vệ ngành mía đường

Bộ Công Thương cùng lúc ban hành 2 quyết định bảo vệ ngành mía đường

(NLĐO) - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, các biện pháp này được áp dụng từ năm 2021 và đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động

(NLĐO)- Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty mía đường Lam Sơn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò đại diện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động

Cầu nối công nghệ và xu hướng mới của ngành mía đường Việt Nam

Ngày 25-9, Triển lãm Máy móc, Thiết bị ngành Mía Đường Việt Nam 2024 (SugarEx Vietnam 2024), đã chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị The ADORA Center, TP HCM do Fireworks Trade Media (thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media) tổ chức với sự hỗ trợ của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA).

nhà máy điện mía đường Nhà máy điện sinh khối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo