Lao động

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty mía đường Lam Sơn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò đại diện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động

Ngày 14-11, Công đoàn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lương Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, dự, chỉ đạo đại hội.

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Lương Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công đoàn LASUCO hiện nay có 675 đoàn viên (ĐV), công nhân (CN), người lao động (NLĐ), sinh hoạt tại 18 Công đoàn bộ phận trực thuộc.

Trong giai đoạn 2023-2025, nhiệm kỳ XIV, Công đoàn LASUCO luôn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Hàng năm, Công đoàn chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua kiểm tra, các chế độ chính sách đối với NLĐ đều được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của ĐV được đảm bảo đầy đủ.

Các kiến nghị của ĐV, NLĐ về điều kiện làm việc được xem xét, giải quyết kịp thời. Nhờ đó, Công ty không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, không có khiếu nại vượt cấp hay tranh chấp lao động, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Giai đoạn từ 2023-2025, Công đoàn đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ hưu... với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Hàng năm, duy trì tổ chức các chương trình ý nghĩa như "Tết Sum Vầy", "Tháng Công nhân", kịp thời động viên, hỗ trợ ĐV, NLĐ khó khăn với tổng giá trị quà tặng 120 triệu đồng/năm. Trong nhiệm kỳ, ĐV đã trực tiếp quyên góp, ủng hộ các gia đình đặc biệt khó khăn hơn 150 triệu đồng…

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn LASUCO tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thu hút, tập hợp ĐV tham gia vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức và phát động; củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của ĐV, NLĐ.

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động - Ảnh 3.

Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Công đoàn và công đoàn bộ phận; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, góp phần nâng cao năng xuất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn LASUCO đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Ông Thành cũng đánh giá cao sự phát triển bền vững, lớn mạnh của LASUCO khi tiên phong chọn cây mía để có hướng đi mang bản sắc, đưa vị thế, thương hiệu của mía đường Lam Sơn không chỉ lớn mạnh trong nước mà còn vươn ra thế giới. "Tầm nhìn và sứ mệnh của LASUCO cho thấy doanh nghiệp đang chuyển mình từ sản xuất đường truyền thống sang doanh nghiệp nông nghiệp xanh, công nghệ cao, bền vững, lấy con người, công nghệ và trách nhiệm xã hội làm trung tâm"- ông Thành nói.

Mía đường Lam Sơn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động - Ảnh 4.

Công đoàn Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cùng với đó, ông Thành đề nghị Công đoàn LASUCO tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ĐV, NLĐ; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV; đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

"Tôi tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn LASUCO tiếp tục khẳng định vai trò "đồng hành phát triển - đối tác tin cậy - người bảo vệ nhân văn", đưa LASUCO ngày một lớn mạnh hơn nữa, xứng đang với bề dày truyền thống mà công ty đã gây dựng trên chặng đường 45 năm qua"- ông Thành nhấn mạnh

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 ủy viên. Bầu đoàn đại biểu đi dư Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

