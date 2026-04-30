10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành

Ngày 30-4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Đây cũng là ngày trọng đại, đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và lãnh đạo UBND TP Đồng Nai trao nghị quyết, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phường Dầu Giây.

Cụ thể, 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Các phường chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (30-4-2026).

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Dầu Giây, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai là một sự kiện mang tính lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược để Đồng Nai trở thành thành phố. Việc thành lập 10 phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có phường Dầu Giây, chính là bước triển khai cụ thể, góp phần hoàn thiện đề án xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt hành chính mà còn là nền tảng để tổ chức lại không gian đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đánh giá cao Đảng ủy phường Dầu Giây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị ngay sau khi thành lập, cả hệ thống chính trị của phường Dầu Giây nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính mới.

Các đại biểu tham dự lễ công bố

Quang cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội

Phường tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hiện có, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung triển khai phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của TP Đồng Nai, giữ vai trò động lực phát triển; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics.

Đồng thời, chính quyền địa phương quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngoài ra, địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáng cùng ngày, các lãnh đạo TP Đồng Nai đã đến dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 9 phường mới còn lại trên địa bàn.



