Thời sự Chính trị

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-10 phường mới chính thức vận hành cùng thành phố Đồng Nai từ ngày 30-4-2026

Ngày 30-4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Đây cũng là ngày trọng đại, đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và lãnh đạo UBND TP Đồng Nai trao nghị quyết, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phường Dầu Giây.

Cụ thể, 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Các phường chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (30-4-2026).

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Dầu Giây, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai là một sự kiện mang tính lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược để Đồng Nai trở thành thành phố. Việc thành lập 10 phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có phường Dầu Giây, chính là bước triển khai cụ thể, góp phần hoàn thiện đề án xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt hành chính mà còn là nền tảng để tổ chức lại không gian đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đánh giá cao Đảng ủy phường Dầu Giây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị ngay sau khi thành lập, cả hệ thống chính trị của phường Dầu Giây nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính mới.

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành - Ảnh 3.

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ công bố

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành - Ảnh 6.

Quang cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội

Phường tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hiện có, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung triển khai phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của TP Đồng Nai, giữ vai trò động lực phát triển; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics.

Đồng thời, chính quyền địa phương quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngoài ra, địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáng cùng ngày, các lãnh đạo TP Đồng Nai đã đến dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 9 phường mới còn lại trên địa bàn.


Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Đồng Nai cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới

(NLĐO)-Để phát triển xứng tầm thành phố, Đồng Nai phải có tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng

Đồng Nai gấp rút chuẩn bị vận hành chính quyền đô thị khi lên thành phố

(NLĐO)-Không để gián đoạn trong lãnh đạo, điều hành và giải quyết công việc khi chuyển đổi mô hình quản trị từ cấp tỉnh lên thành phố Đồng Nai

Hình ảnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Lễ 30-4 và sự kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng Nai

(NLĐO)-Đường phố, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng nhằm chào mừng Lễ 30-4 và lên thành phố trực thuộc Trung ương

