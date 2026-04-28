Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Đồng Nai cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Đồng Nai cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Để phát triển xứng tầm thành phố, Đồng Nai phải có tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng

Ngày 28-4, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4-2026. Cử tri cho rằng đây là niềm tự hào lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó, cử tri đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách trọng tâm để hỗ trợ Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thoát nước, công trình công cộng, chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng hiện đại sau khi trở thành thành phố.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết: Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải tới các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, cấp xã, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý kịp thời.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Nai bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm ngày càng lớn của địa phương đối với sự phát triển chung của đất nước.

Để phát triển xứng tầm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, Đồng Nai phải cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng. Đồng thời, địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguồn lực, mục tiêu phát triển để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho phát triển đột phá.

Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Song song đó, Đồng Nai phải xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp chiến lược cụ thể, thực chất để tạo đòn bẩy phát triển đô thị thông minh, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số. Trong đó, quy hoạch phải đi trước một bước, là nền tảng pháp lý quan trọng cho thu hút đầu tư; đồng thời cần định hình không gian phát triển mới, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận, nhất là TPHCM để hình thành cực tăng trưởng liên kết vùng.

Về việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết thời gian tới Trung ương sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá toàn diện sau một năm triển khai; qua đó nhận diện rõ những khó khăn, bất cập.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng cho hay Chính phủ đang tăng cường lắng nghe, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc cho địa phương nhằm mở rộng dư địa và cơ hội phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Ngày 30-4 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, ngày kỷ niệm 51 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn là thời khắc đặc biệt đối với Đồng Nai khi Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn phát triển mới với mô hình đô thị hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch lại toàn diện Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, bài bản, mang tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng ở khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều.

Mẹ Hồ Thị Vàng là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy và là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy. Năm nay, mẹ tròn 90 tuổi, luôn được con cháu và chính quyền địa phương chăm sóc, phụng dưỡng, động viên tinh thần thường xuyên và chu đáo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo tinh thần hy sinh cao cả của mẹ và gia đình.


Tin liên quan

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

(NLĐO)- Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn, trình bày chương trình hành động

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình

(NLĐO)- Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cam kết nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã đề ra

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo