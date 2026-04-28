Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Đồng Nai cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới

Ngày 28-4, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4-2026. Cử tri cho rằng đây là niềm tự hào lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó, cử tri đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách trọng tâm để hỗ trợ Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thoát nước, công trình công cộng, chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng hiện đại sau khi trở thành thành phố.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết: Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải tới các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, cấp xã, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý kịp thời.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Nai bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm ngày càng lớn của địa phương đối với sự phát triển chung của đất nước.

Để phát triển xứng tầm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, Đồng Nai phải cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng. Đồng thời, địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguồn lực, mục tiêu phát triển để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho phát triển đột phá.

Đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Song song đó, Đồng Nai phải xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp chiến lược cụ thể, thực chất để tạo đòn bẩy phát triển đô thị thông minh, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số. Trong đó, quy hoạch phải đi trước một bước, là nền tảng pháp lý quan trọng cho thu hút đầu tư; đồng thời cần định hình không gian phát triển mới, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận, nhất là TPHCM để hình thành cực tăng trưởng liên kết vùng.

Về việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết thời gian tới Trung ương sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá toàn diện sau một năm triển khai; qua đó nhận diện rõ những khó khăn, bất cập.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng cho hay Chính phủ đang tăng cường lắng nghe, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc cho địa phương nhằm mở rộng dư địa và cơ hội phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Ngày 30-4 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, ngày kỷ niệm 51 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn là thời khắc đặc biệt đối với Đồng Nai khi Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn phát triển mới với mô hình đô thị hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch lại toàn diện Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, bài bản, mang tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng ở khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều. Mẹ Hồ Thị Vàng là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy và là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy. Năm nay, mẹ tròn 90 tuổi, luôn được con cháu và chính quyền địa phương chăm sóc, phụng dưỡng, động viên tinh thần thường xuyên và chu đáo. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo tinh thần hy sinh cao cả của mẹ và gia đình.



