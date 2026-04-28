Thời sự Chính trị

Đồng Nai gấp rút chuẩn bị vận hành chính quyền đô thị khi lên thành phố

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Không để gián đoạn trong lãnh đạo, điều hành và giải quyết công việc khi chuyển đổi mô hình quản trị từ cấp tỉnh lên thành phố Đồng Nai

Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, 10 xã lên phường. Đến nay, công tác chuẩn bị triển khai mô hình chính quyền đô thị và thành lập thành phố Đồng Nai đang được các đơn vị, địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ, trách nhiệm cao. 

Chính quyền đô thị Đồng Nai gấp rút chuẩn bị cho thành phố trực thuộc Trung ương 2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 30-4-2026, Dầu Giây từ xã lên phường, công tác thay bảng hiệu đã hoàn tất. Đây là 1 trong 10 xã của tỉnh Đồng Nai lên phường gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh và Đồng Phú.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, công tác chuẩn bị triển khai mô hình chính quyền đô thị và thành lập thành phố Đồng Nai đang được các đơn vị, địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ, trách nhiệm cao. 

Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện việc lên thành phố và 10 xã lên phường trình UBND tỉnh xem xét ban hành; đồng thời tham mưu thành lập 6 tổ công tác chuyên trách theo các lĩnh vực trọng tâm.

Cụ thể, các địa phương đã được hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị con dấu, bảng hiệu, rà soát thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ lưu trữ và các điều kiện cần thiết để bảo đảm vận hành thông suốt ngay khi nghị quyết có hiệu lực. 

Riêng 10 xã chuyển thành phường đã hoàn thiện đề án tổ chức lại phòng chuyên môn, lập danh sách chuyển đổi thôn, ấp thành khu phố để trình HĐND cùng cấp thông qua.

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp cũng chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị cập nhật bảng tên, con dấu, quy chế làm việc và quy trình nội bộ phù hợp mô hình chính quyền đô thị.

Về công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đến nay cơ bản hoàn tất. Công an tỉnh đã khắc mới 8.496 con dấu cho các cơ quan, đơn vị, đạt 100%. Hệ thống TTHC, chữ ký số, chứng thư số, cổng thông tin điện tử, biểu mẫu điện tử và dữ liệu dùng chung đã được rà soát, cấu hình, sẵn sàng chuyển trạng thái vận hành từ ngày 30-4.

Về lĩnh vực tài chính - ngân sách, việc quản lý ngân sách, giao dịch kho bạc, hạch toán thu chi tiếp tục được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm không gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Với lĩnh vực đất đai, hạ tầng đô thị, đã hoàn thành biên tập 91,85% bản đồ địa chính của 10 phường mới; đồng thời cập nhật, đổi tên đơn vị hành chính trên 57,24% bản đồ địa chính toàn tỉnh và phối hợp xây dựng bản đồ hành chính thành phố Đồng Nai phục vụ quản lý nhà nước sau chuyển đổi.

Về cơ sở pháp lý, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy trình, biểu mẫu liên quan đã được rà soát để kịp thời tham mưu điều chỉnh, bảo đảm đầy đủ hành lang pháp lý khi mô hình mới đi vào hoạt động.

Từ nay đến ngày 30-4, các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn tất các phần việc còn lại như tổ chức lễ công bố nghị quyết; bàn giao, thu hồi và cấp đổi con dấu; thay đổi bảng tên, biển hiệu cơ quan, đơn vị; rà soát, công bố và điều chỉnh TTHC; hoàn thiện đồng bộ hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cổng dịch vụ công.

Từ ngày 30-4 đến 2-5-2026, Đồng Nai hoàn tất thay đổi thông tin trên thiết bị người dùng của hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, chữ ký số, chứng thư số, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm bộ máy chính quyền đô thị vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày đầu hoạt động.

Chính quyền đô thị Đồng Nai gấp rút chuẩn bị cho thành phố trực thuộc Trung ương 2026 - Ảnh 3.

Một góc đô thị Biên Hoà.

Trong cuộc họp mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu quán triệt tinh thần xuyên suốt là không để gián đoạn trong lãnh đạo, điều hành và giải quyết công việc trên bất kỳ lĩnh vực nào khi chuyển đổi mô hình quản trị từ cấp tỉnh lên thành phố, từ xã lên phường. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả; không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp thay đổi giấy tờ, TTHC nếu người dân không có nhu cầu.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý, các lĩnh vực như tài chính, TTHC, chữ ký số, giải ngân vốn đầu tư công… phải được thực hiện đồng bộ, thông suốt, kịp thời; các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.


