Thời sự Chính trị

Đồng Nai chính thức lên thành phố từ hôm nay, 30-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo đó, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30-4-2026.

Thành phố Đồng Nai chính thức ra mắt ngày 30 - 4 - 2026 , mở ra cơ hội mới phát triển - Ảnh 1.

Một góc Thành phố Đồng Nai

Quốc hội cũng giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Cùng với việc ký ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Theo đó, thành lập Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết này cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Ngày 30-4 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, ngày kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn là thời khắc đặc biệt đối với Đồng Nai khi Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn phát triển mới với mô hình đô thị hiện đại.

Đây là kết quả của sự quan tâm sâu sắc, tin tưởng và tình cảm mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng dành cho Đồng Nai; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và niềm mong mỏi lâu nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong niềm vui và phấn khởi đó, trên cơ sở nhận diện rõ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Đồng Nai sẽ quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới - nơi diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân phải thực sự xứng tầm và sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch lại toàn diện Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, bài bản, mang tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...




Tin liên quan

Người dân đồng thuận với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Người dân đồng thuận với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)-Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được người dân đồng thuận và sự nhất trí cao của HĐND các cấp

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

