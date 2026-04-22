10 phường mới ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào tối 30-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm, trong đó có 10 xã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận lên phường từ ngày 30-4-2026.

Ngày 22-4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa vào tối 30-4 phục vụ người dân.

10 phường mới ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào tối 30-4 - Ảnh 1.

Dịp lễ 30-4, 10 xã vừa lên phường ở Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, còn 2 phường khác sẽ bắn pháo hoa tầm cao.

Đây là hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2026).

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật diễn ra vào tối 30-4 tại phường Trấn Biên, phường Bình Phước và kết nối 3 điểm cầu khác.

Sau đó, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong thời gian 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước.

Cùng thời gian trên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 10 xã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận có hiệu lực kể từ ngày 30-4-2026, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hoá.

Cũng theo kế hoạch, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sẽ được các đơn vị, xã, phường trên địa bàn tổ chức.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.


Trước đó, ngày 14-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 20-4, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến, ngày mai 24-4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.


Tin liên quan

Doanh nghiệp nào tham gia tài trợ bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 tại TPHCM?

(NLĐO) - TPHCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại 8 điểm từ 21 giờ ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Vì sao Đắk Lắk không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026?

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 nhưng không bắn pháo hoa như thường lệ.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 địa điểm

(NLĐO) - Chào đón năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp

