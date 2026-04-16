Bạn đọc

Doanh nghiệp nào tham gia tài trợ bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 tại TPHCM?

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại 8 điểm từ 21 giờ ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Theo đó, TPHCM sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh với 1200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp G25, 10 giàn tầm thấp DBG; Khu vực Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương với 500 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp G25 và 5 giàn tầm thấp DBG; Quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa với 830 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp G25 và 5 giàn tầm thấp DBG.

TPHCM có tổng cộng 8 điểm bắn pháo hoa trong đêm 30-4 năm nay

TPHCM có tổng cộng 8 điểm bắn pháo hoa trong đêm 30-4 năm nay

Bên cạnh đó là 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây với 90 giàn tầm thấp G25; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới với 90 giàn tầm thấp G25; Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn với 90 giàn tầm thấp G25, 30 giàn tầm thấp DBG và 4.420 ống FH-30; khu Biệt thự Kim Long (Cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè với 90 giàn tầm thấp G25; Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ với 35 giàn tầm thấp FH-60, 60 quả tầm thấp số 3 và 6 giàn tầm thấp G25.

Thời gian bắn pháo hóa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4.

Riêng điểm bắn tại Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 5 phút ngày 30-4.

TPHCM bảo đảm kinh phí từ nguồn xã hội hóa cho việc bắn pháo hoa tại 3 điểm bắn gồm: Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn; Quảng trường Công viên Bà Rịa và tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Trong khi đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực Trung tâm thành phố mới do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) bảo đảm kinh phí thực hiện.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới do Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ bảo đảm kinh phí thực hiện.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tòa tháp SAIGON MARINA IFC và Khu Biệt thự Kim Long do Tập đoàn SOVICO bảo đảm kinh phí thực hiện.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ bảo đảm kinh phí thực hiện.

Công bố giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng, cao nhất 4 triệu đồng

(NLĐO) - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có giá vé cao nhất 4 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

TPHCM bắn pháo hoa dịp 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(NLĐO) - Sở Văn hóa và Thể thao được UBND TPHCM giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu kế hoạch bắn pháo hoa nghệ thuật

Bộ Công an được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ

(NLĐO)- Theo Nghị định 58/2026 sửa đổi, ngoài Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

giải phóng Miền Nam pháo hoa lễ 30-4 bắn pháo hoa TPHCM
