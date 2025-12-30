"10% thách thức" hòa bình ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine đã "gần hơn bao giờ hết", sau cuộc hội đàm ngày 28-12 (giờ địa phương) với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở bang Florida - Mỹ.

Theo tờ Kyiv Post, ông Zelensky cũng tỏ ra lạc quan khi mô tả cuộc gặp là "tuyệt vời" và sau đó nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đã mang lại những kết quả đáng kể. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nhóm đàm phán của nước ông và Mỹ gần như đã hoàn thành một khuôn khổ hòa bình gồm 20 điểm, trong đó 90% các vấn đề đã đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, 10% còn lại chứa đựng những thách thức lớn nhất. Trước hết, cả hai vị tổng thống đều thừa nhận vấn đề tương lai của Donbas vẫn chưa được giải quyết, mặc dù tổng thống Mỹ cho biết đã "tiến gần hơn đến việc giải quyết". Ngoài ra, khác biệt lớn nhất trong phát biểu của hai nhà lãnh đạo là các biện pháp bảo đảm an ninh mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở bang Florida - Mỹ ngày 28-12. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine cũng đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm các quan chức Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Ý, Phần Lan và Na Uy, cũng như lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU). Ông Donald Trump đồng thời tuyên bố mở rộng các nhóm làm việc Mỹ - Ukraine, chỉ định Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff là những nhân vật chủ chốt. Tổng thống Mỹ cho biết các nhóm này sẽ bắt đầu đối thoại trực tiếp với Nga.

Trước khi đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Ukraine, ông Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hãng tin TASS, cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết ông Putin đã nhất trí với đề xuất của Mỹ về việc tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine thông qua 2 nhóm làm việc đặc biệt, một nhóm giải quyết các vấn đề về an ninh, nhóm còn lại tập trung vào kinh tế. Lịch trình thành lập các nhóm này sẽ sớm được hoàn thiện, có lẽ là đầu tháng 1-2026.

Sau các diễn biến quan trọng trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 29-12 tuyên bố các đồng minh của Ukraine sẽ tiếp tục gặp nhau tại Paris vào tháng tới để thảo luận về đóng góp cụ thể của các bên nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine, như một phần của thỏa thuận hòa bình.