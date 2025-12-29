Điểm nóng xung đột ngày 29-12: Ukraine nắm được mục tiêu của Nga trong năm 2026?

Theo Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov, lực lượng Nga cũng sẽ đẩy mạnh đà tiến công vào vùng Dnipropetrovsk, đồng thời tiếp tục các hoạt động quân sự tại Zaporizhzhia và Kherson.

Ông đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn bàn về các bước đi dự kiến của lực lượng Nga cũng như đánh giá về các mục tiêu của Nga.

Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: gur.gov.ua

Theo ông Budanov, các mục tiêu của lực lượng Nga đã được vạch ra rõ ràng trong kế hoạch. Ông Budanov cho biết về nguyên tắc, nhiệm vụ cho năm 2026 của Nga là vùng Donbas và Zaporizhzhia.

Theo trang Mezha (Ukraine), khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc kiểm soát toàn bộ vùng Zaporizhzhia hay không, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine trả lời rằng điều đó giống như một "giấc mơ" đối với Nga hơn là hiện thực.

Ông cũng nhấn mạnh tiến trình đàm phán để chấm dứt xung đột là cần thiết nhưng sẽ không dễ dàng cho bất kỳ bên nào.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Suspilne - được đăng tải ngày 27-12, ông Budanov cho biết thêm Nga đã hoàn thành kế hoạch tuyển quân của năm 2025 và đặt mục tiêu tuyển mộ thêm 409.000 binh sĩ vào năm 2026.

Ông Budanov tiết lộ Nga đã hoàn thành chỉ tiêu huy động 403.000 binh sĩ của năm 2025 ngay từ đầu tháng 12 và dự kiến sẽ đạt mức 103% chỉ tiêu này vào cuối năm. Ban đầu, Nga đặt mục tiêu tuyển 343.000 người cho năm 2025 nhưng đã nâng con số này lên vào giữa năm trong bối cảnh tỉ lệ tuyển quân gia tăng.

Ông Budanov cho biết đại đa số tân binh Nga phục vụ theo diện lính hợp đồng. Có thông tin cho thấy một số người nhận được khoản tiền thưởng khi ký hợp đồng lần đầu lên tới khoảng 25.000 USD. Ngoài binh sĩ hợp đồng, các quan chức tình báo Ukraine hôm 26-12 cho biết Nga vẫn đang tiếp tục tuyển mộ công dân nước ngoài một cách có hệ thống để tham gia cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Oleh Ivashchenko, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, chỉ riêng trong tháng 12, hơn 150 công dân nước ngoài từ 25 quốc gia đã được xác định gia nhập quân đội Nga và khoảng 200 người khác đang chuẩn bị tham gia.