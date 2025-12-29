HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thừa nhận "khó chịu" của giám đốc tình báo Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Ông Kirill Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đã bình luận về triển vọng đàm phán với Nga trên đài Suspilne.

Khi được phóng viên yêu cầu đánh giá về triển vọng của các cuộc đàm phán với Nga, xét đến những yêu cầu mà phía Moscow đã đặt ra cho Ukraine, ông Kirill Budanov trả lời: "Tiến trình đàm phán chắc chắn là cần thiết và chúng ta vẫn không thể thiếu nó".

Giám đốc tình báo Ukraine tiếp tục nhấn mạnh "Tôi chỉ xin nhắc lại một lần: đàm phán là cần thiết" khi phóng viên tiếp tục đặt vấn đề "liệu có đáng để đàm phán với một quốc gia đối đầu chúng ta".

Giám đốc tình báo Ukraine thừa nhận bất lợi trong đàm phán, tiết lộ "thời điểm vàng" - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Tình báo chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov - Ảnh: RBC Ukraine

Khi phóng viên cho rằng cuộc đàm phán có thể dẫn đến sự thất vọng, vì cái giá phải trả khi đàm phán là thiệt thòi của bên yếu hơn, ông Budanov nhìn nhận: "Bên yếu hơn chưa bao giờ có quyền áp đặt điều kiện và sẽ không bao giờ làm như vậy. Để áp đặt điều kiện, bạn phải mạnh".

Quan chức này, vốn là một thành viên của phái đoàn đàm phán với Mỹ và Nga, từ chối tiết lộ chi tiết về diễn biến các cuộc thương lượng vì cho rằng giữ im lặng là một trong những yếu tố then chốt để quyết định thành bại.

Bên cạnh đó, ông cũng nhìn nhận phía Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và UAV nhắm vào Ukraine, vì kế hoạch sản xuất thêm những vũ khí này đang được triển khai, đồng thời nguồn dự trữ của Nga không còn bị hạn chế như giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Mặc dù vậy, giám đốc tình báo Ukraine cho biết rất nhiều người - "và ngày càng nhiều người" - xung quanh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thúc giục ông đàm phán với Ukraine, theo RBC-Ukraine.

Bởi lẽ, tuy có nhiều lợi thế nhưng Nga cũng thiệt hại nhiều trong cuộc xung đột này. Xung đột càng kéo dài, chi phí bỏ ra càng đắt đỏ - ngay cả so với tiêu chuẩn của Nga.

Khi được hỏi về triển vọng và khó khăn cho sự thành công của các cuộc đàm phán, ông Budanov nhận định gút mắc lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề lãnh thổ.

Bất kể lời thừa nhận về sự yếu thế trong đàm phán, ông khẳng định giải quyết vấn đề lãnh thổ không đồng nghĩa với sự nhượng bộ. "Về nguyên tắc, tôi phản đối việc nhượng bộ bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Hãy nhớ lại điều tôi đã nói với bạn: Thỏa hiệp không phải là khi một bên hài lòng và bên kia khó chịu. Thỏa hiệp là khi cả hai bên đều khó chịu. Đó mới là thỏa hiệp".

Ông cũng cho biết theo tính toán thì khoảng tháng 2-2026 sẽ là thời điểm thuận lợi cho "một điều gì đó" đối với cả Nga và Ukraine. "Điều này liên quan đến hoạt động quân sự, mùa sưởi ấm và nhiều yếu tố khác nữa" - ông Budanov nói.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 29-12: Ukraine nắm được mục tiêu của Nga trong năm 2026?

Điểm nóng xung đột ngày 29-12: Ukraine nắm được mục tiêu của Nga trong năm 2026?

(NLĐO) - Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội Nga sẽ sớm tìm cách kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas.

Trên đường đến Mỹ, tổng thống Ukraine nhận “tin vui”

(NLĐO) - Thủ tướng Canada Mark Carney công bố gói viện trợ kinh tế bổ sung 2,5 tỉ USD cho Ukraine nhân dịp Tổng thống Volodymyr Zelensky đến nước này.

Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi tổng thống Mỹ - Ukraine gặp nhau

(NLĐO) - Nga không kích Ukraine dữ dội ngay trước thềm cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Mỹ nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Ukraine tổng thống nga Putin Giám đốc tình báo Ukraine Kirill Budanov
