10 thủ lĩnh Công đoàn xuất sắc đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Những cá nhân đạt giải gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai; Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân; Cao Hồng Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM (LĐLĐ TP HCM); Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội (Công đoàn Xây dựng Việt Nam); Bùi Sơn Nam - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông (Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam); Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chí Hùng (LĐLĐ tỉnh Bình Dương); Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam); Nguyễn Tiến Hậu - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế (Công đoàn Dệt may Việt Nam); Ngô Trường Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An (LĐLĐ tỉnh Long An); Đinh Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày ADORA Việt Nam (LĐLĐ tỉnh Ninh Bình). Đây là những cán bộ Công đoàn tiêu biểu có những thành tích nổi trội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.Ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM, trao quà cho đoàn viên khó khăn



Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với lợi ích của NLĐ và của toàn dân tộc. Trong sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam có sự đóng góp to lớn, sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ Công đoàn, những người đã viết nên truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của tổ chức Công đoàn.

Với mục đích hình thành một giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm vinh danh những cán bộ Công đoàn xuất sắc, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho phép tổ chức xét chọn giải thưởng mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người từng có thời gian giữ trọng trách người đứng đầu tổ chức Công đoàn. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019.

Bên cạnh trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng biểu dương 95 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.