100 bác sĩ, chuyên gia y tế tham dự hội nghị khoa học tại Cần Thơ

Tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - vừa tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề "Quản lý toàn diện đường vào mạch máu trong thận nhân tạo".

TS.BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Tim mạch của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, báo cáo tại hội nghị

TS.BS.CKII. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, báo cáo tại hội nghị

Hội nghị quy tụ khoảng 100 đại biểu là các bác sĩ chuyên khoa, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thận học, tim mạch can thiệp và ngoại khoa đến từ TPHCM và khu vực ĐBSCL.

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam có hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn, tương đương khoảng 12,8% dân số trưởng thành.

Trong đó, hàng chục ngàn người phải điều trị thay thế thận bằng phương pháp lọc máu chu kỳ. Tuy nhiên, nhiều người bệnh đang đối mặt với các biến chứng liên quan đến đường vào mạch máu, đặc biệt là tình trạng tắc hẹp cầu nối động tĩnh mạch (AVF) – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lọc máu và khả năng duy trì điều trị lâu dài.

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong quản lý và điều trị đường vào mạch máu cho người bệnh thận nhân tạo, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn giữa các bác sĩ trong khu vực.

TS.BS. Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: "Thông qua hội nghị lần này, chúng tôi mong muốn tạo ra một diễn đàn khoa học thực tiễn để các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật mới và nâng cao hiệu quả phối hợp đa chuyên khoa trong quản lý đường vào mạch máu cho người bệnh thận nhân tạo. Đây cũng là định hướng của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong việc không ngừng ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh tại khu vực ĐBSCL".

Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu như: quản lý đường vào mạch máu trong thận nhân tạo, phẫu thuật AVF, kỹ thuật đặt catheter hai nòng có cuff tạo đường hầm để lọc máu, can thiệp AVF trong thận nhân tạo và chiến lược tiếp cận điều trị hiện nay. Các báo cáo được trình bày bởi đội ngũ chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Đáng chú ý, tại hội nghị, các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều trường hợp lâm sàng thực tế trong điều trị biến chứng AVF bằng can thiệp nội mạch. Đây là kỹ thuật đang được triển khai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long nhằm giúp tái thông cầu nối AVF cho người bệnh suy thận mạn có nguy cơ mất đường vào lọc máu.

BS.CKII. Nguyễn Thị Mai Lan, Trưởng Khoa Tổng hợp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, nhận định: "Đường vào mạch máu được xem là "cầu nối sự sống" đối với người bệnh thận nhân tạo. Khi AVF bị tắc hẹp hoặc huyết khối, nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể mất cơ hội tiếp tục lọc máu ổn định. Việc cập nhật các kỹ thuật can thiệp hiện đại giúp kéo dài tuổi thọ cầu nối, hạn chế phẫu thuật lặp lại và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh".

Theo các chuyên gia, kỹ thuật can thiệp nội mạch tái thông AVF mang lại nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, người bệnh tỉnh táo trong quá trình can thiệp và có thể tiếp tục sử dụng cầu nối để lọc máu sớm sau thủ thuật. Việc triển khai kỹ thuật này tại khu vực ĐBSCL góp phần giúp người bệnh tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến lên các bệnh viện tuyến trên.

Thông qua hội nghị, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, thận nhân tạo và điều trị bệnh lý mạn tính, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn với các bệnh viện trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ĐBSCL.