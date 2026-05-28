100 cuốn sách tranh Việt hội ngộ ở TP HCM

Sự kiện do đơn vị Slowbooks phối hợp cùng Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM và Đường sách TP HCM tổ chức.

Một số sách tranh Việt được trưng bày tại triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”

Triển lãm quy tụ nhiều đầu sách tiêu biểu của các tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản trong nước, giới thiệu hành trình phát triển của sách tranh Việt qua nhiều giai đoạn, đồng thời tôn vinh những tác phẩm được đông đảo độc giả nhỏ tuổi yêu thích. Không gian trưng bày được thiết kế mở, tạo điều kiện để thiếu nhi và phụ huynh tiếp cận, khám phá thế giới sách tranh giàu tính thẩm mỹ và giáo dục.

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm "100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ" diễn ra song song tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM và Đường sách TP HCM.

Ngoài hoạt động triển lãm, lễ hội còn có các buổi tọa đàm, workshop sáng tạo, giao lưu cùng tác giả, họa sĩ minh họa và chương trình kể chuyện dành cho trẻ em.

Các hoạt động nhằm góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và thói quen đọc sách cho độc giả nhỏ tuổi, hướng đến mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong thiếu nhi thông qua sách tranh.