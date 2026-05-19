Văn hóa - Văn nghệ

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam

Kim Ngân

(NLĐO) - Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều triển lãm, tọa đàm và hoạt động dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Kết nối cộng đồng yêu sách tranh thiếu nhi

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children's Picturebook Festival - VCPF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 31-5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, hướng đến việc lan tỏa văn hóa đọc và kết nối cộng đồng yêu sách tranh thiếu nhi.

Với chủ đề "Một thế giới mở ra trong sách", sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu các ấn phẩm sách tranh dành cho thiếu nhi mà còn tạo không gian giao lưu giữa họa sĩ minh họa, tác giả, nhà xuất bản, phụ huynh và độc giả nhỏ tuổi.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương thông tin với báo chí sáng 19-5

VCPF 2026 do Slowbooks tổ chức, với sự đồng hành của mạng lưới nghệ sĩ SlowCircle Việt Nam và nhiều đơn vị xuất bản, văn hóa. Theo chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Slowbooks, Trưởng Ban tổ chức, từ khoảng năm 2018 đến nay, thị trường sách tranh Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với sự xuất hiện ngày càng nhiều tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản đầu tư nghiêm túc cho thể loại này.

"Tuy nhiên, điều thị trường còn thiếu là một không gian kết nối cộng đồng làm nghề cũng như một nền tảng đủ mạnh để đưa sách tranh Việt Nam tiếp cận quốc tế. Tại các hội sách quốc tế, nhiều quốc gia đều xây dựng danh mục giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu trong khi hoạt động giới thiệu sách tranh nội địa của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn" - chị Quỳnh Hương chia sẻ.

Tọa đàm chuyên đề về sáng tác, xuất bản

Ngày hội sẽ giới thiệu hơn 100 đầu sách tranh Việt Nam với chủ đề "Nhìn lại hành trình phát triển 20 năm" (2005-2025), phản ánh những dấu ấn nổi bật của dòng sách tranh dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 kỳ vọng góp phần kết nối cộng đồng sáng tác, xuất bản và độc giả yêu sách tranh

Bên cạnh đó là triển lãm "Hạt giống" quy tụ các tác phẩm của họa sĩ minh họa xuất bản sách tranh tiêu biểu Đông Nam Á, tọa đàm chuyên đề về sáng tác, xuất bản và phát triển sách tranh, các workshop dành cho trẻ em như kể chuyện sáng tạo, làm sách mini, vẽ tranh và thiết kế nhân vật.

Chương trình còn có các hoạt động giao lưu giữa tác giả, họa sĩ minh họa với độc giả trẻ, góp phần khơi gợi niềm yêu thích đọc sách và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo ở thiếu nhi.


Gặp gỡ họa sĩ truyện tranh best seller Huỳnh Thái Ngọc với truyện "Thỏ Bảy Màu"

Gặp gỡ họa sĩ truyện tranh best seller Huỳnh Thái Ngọc với truyện "Thỏ Bảy Màu"

(NLĐO) - Huỳnh Thái Ngọc là họa sĩ truyện tranh best seller hiện nay với hơn 200.000 bản "Thỏ Bảy Màu" được tiêu thụ.

AI biến "Đám cưới chuột" trong tranh Đông Hồ thành MV ca nhạc

(NLĐO)- Hình ảnh đám cưới chuột được đưa vào MV "Tính chuyện trăm năm" nhân nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới.

Tái hiện dòng tranh kiếng Nam Bộ

"Nam Sử Họa Kiếng" không khởi nguồn từ việc trưng bày, mà từ một nhu cầu nhìn lại.

