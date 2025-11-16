100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

Hệu Bình

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine cam kết sẽ cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển ngành này.

Các nhà điều tra chống tham nhũng tiết lộ khoản tiền bị biển thủ vào khoảng 100 triệu USD, gây nên làn sóng phẫn nộ. Sự việc này đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang khiến Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng.

Trong một bài đăng trên X hôm 15-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Cùng với việc kiểm toán toàn bộ hoạt động tài chính, ban lãnh đạo của các công ty này sẽ được thay mới".

Theo đài BBC, tâm điểm của vụ bê bối là Energoatom, công ty hạt nhân nhà nước lớn nhất Ukraine. Ông Zelensky cho biết Energoatom sẽ có một ban giám sát mới "trong vòng một tuần".

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine tuyên bố “đại tu” ngành năng lượng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA/Shutterstock

Kế hoạch cải tổ toàn bộ này còn nhắm đến các tập đoàn năng lượng chủ chốt khác, bao gồm: tập đoàn thủy điện Ukrhydroenergo, tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, Công ty vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ đạo các quan chức chính phủ duy trì liên lạc thường xuyên và hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng.

Ông Zelensky khẳng định: "Mọi sai phạm bị phanh phui trong các tập đoàn này đều phải được xử lý kịp thời và công bằng. Tính minh bạch và liêm chính trong lĩnh vực năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng Ukraine bị phanh phui sau 15 tháng điều tra của Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAP). 

Cuộc điều tra đã phát hiện sự liên quan của một số thành viên chính phủ và các cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky.

Trong số những người bị cáo buộc, nổi bật là Timur Mindich, một doanh nhân đồng sở hữu hãng sản xuất truyền hình Kvartal 95 do chính ông Zelensky sáng lập và điều hành trước khi gia nhập chính trường.

Ông Mindich được xem là "bộ não" đứng sau các âm mưu biển thủ tại Energoatom. 

Các nhà điều tra cáo buộc ông đã lợi dụng vị thế để gây áp lực, buộc các nhà thầu trả tiền lại quả lên tới 15% để đổi lấy việc loại bỏ các rào cản hành chính. Số tiền tham nhũng sau đó được rửa qua các công ty vỏ bọc.

Vụ việc đã dẫn đến việc 2 bộ trưởng phải từ chức và một cựu cố vấn của bộ trưởng tư pháp bị nêu tên là nghi phạm. Tờ Times of Israel đưa tin ông Mindich đã rời Ukraine đến Israel. Do đó, các thủ tục tố tụng hình sự sẽ được tiến hành vắng mặt.

Mặc dù Tổng thống Zelensky không bị cáo buộc trực tiếp, song vụ bê bối này một lần nữa đặt cam kết chống tham nhũng của ông dưới sự giám sát gắt gao.

Trước đó, vào tháng 7, nhà lãnh đạo Ukraine từng vấp phải chỉ trích gay gắt từ các đồng minh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Pháp và Đức sau khi ký một đạo luật tìm cách hạn chế sự độc lập của NABU và SAP. Dù sau đó ông đã đảo ngược quyết định, sự việc đã làm dấy lên lo ngại.

Tin liên quan

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

(NLĐO) – Vụ Energoatom phơi bày mạng lưới giao dịch quyền lực lớn, do cộng sự của tổng thống Ukraine cầm đầu, thao túng bộ trưởng và hợp đồng quốc phòng.

Ukraine rúng động vì tham nhũng mua sắm quốc phòng, bắt nghị sĩ và quân nhân

(NLĐO) – Chính quyền Ukraine bắt giữ một số quan chức liên quan đến đường dây tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực quốc phòng.

Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

(NLĐO) - Nga mở đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều thành phố cùng cơ sở năng lượng khắp lãnh thổ Ukraine.

mất điện chống tham nhũng Nga - Ukraine năng lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo