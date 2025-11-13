Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

Huệ Bình

(NLĐO) – Vụ Energoatom phơi bày mạng lưới giao dịch quyền lực lớn, do cộng sự của tổng thống Ukraine cầm đầu, thao túng bộ trưởng và hợp đồng quốc phòng.

Các công tố viên Ukraine đang điều tra một vụ án tham nhũng quy mô lớn liên quan đến công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom, cáo buộc các nghi phạm đã thao túng các quan chức cấp cao như một phần của mạng lưới rộng lớn dùng quan hệ để trục lợi.

Vụ án tham nhũng quy mô lớn này được Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) khởi tố vào ngày 11-11, với 8 nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng như hối lộ, lạm dụng chức vụ và làm giàu bất hợp pháp.

Trong số đó, ông Timur Mindich được xác định là người cầm đầu đường dây. Ông Mindich là một nhân vật có ảnh hưởng, đồng thời là cộng sự thân cận và đồng sở hữu công ty sản xuất Kvartal 95 của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cộng sự của Tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực - Ảnh 1.

Timur Mindich là một nhân vật có ảnh hưởng, đồng thời là cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Ngày 12-11, Tòa án chống tham nhũng tối cao Ukraine đã ra lệnh bắt giữ 4 nghi phạm, bao gồm Dmytro Basov, Ihor Myroniuk, Ihor Fursenko và Lesia Ustimenko, và ấn định mức tiền bảo lãnh rất cao, dao động từ 25 triệu Hryvnia (khoảng 600.000 USD) đến 126 triệu Hryvnia (khoảng 3 triệu USD).

Trong khi đó, 2 nghi phạm chính là Mindich và doanh nhân Oleksandr Tsukerman đã bỏ trốn. Phản ứng trước việc này, nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Zelensky đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt đối với cả ông Mindich và ông Tsukerman.

Theo Kyiv Independent, công tố viên khẳng định trước tòa rằng các nghi phạm đã sử dụng ảnh hưởng chính trị đáng kể để can thiệp sâu vào bộ máy nhà nước. Sự can thiệp này bao gồm cả việc thao túng nội các, khi các nghi phạm trong vụ Energoatom đã thảo luận về việc bổ nhiệm nhân sự vào nội các của Thủ tướng Yulia Svyrydenko.

Mối liên hệ được cho là đã vươn tới tổng thống. Theo các băng ghi âm của NABU, Tổng thống Zelensky đã gọi điện cho Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko trong một cuộc trò chuyện với nghi phạm Mindich và Tsukerman, ngay sau khi ông Mindich gửi tin nhắn cho tổng thống.

Chi tiết này được công tố viên sử dụng để chứng minh quyền lực chính trị của ông Mindich.

Bộ trưởng Tư pháp Halushchenko, người xuất hiện trong các băng ghi âm, đã nộp đơn từ chức vào ngày 12-11.

Tương tự, nghi phạm Ihor Myroniuk còn trực tiếp phỏng vấn bà Svitlana Hrynchuk khi bà đang được cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Năng lượng. Bà Hrynchuk đã được bổ nhiệm nhưng cũng từ chức cùng ngày 12-11.

Mạng lưới này không chỉ can thiệp vào nhân sự mà còn tìm cách hối lộ các cơ quan chống tham nhũng và thao túng các hợp đồng quốc phòng quan trọng.

Các nghi phạm đã thảo luận về việc hối lộ Cơ quan điều tra nhà nước Ukraine (SBI), với một nghi phạm tiết lộ ý định để SBI "lấy 5%" số tiền để giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Nghi phạm Dmytro Basov cũng bị cáo buộc đưa khoản hối lộ 20.000 USD cho Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NAPC) vào tháng 5, buộc cơ quan này phải mở cuộc điều tra nội bộ.

Nghiêm trọng hơn, nghi phạm Mindich còn bị cáo buộc can thiệp vào mua sắm quốc phòng. Ông này đã gây áp lực buộc ông Rustem Umerov (khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng) phải ký một hợp đồng cung cấp áo chống đạn với một công ty Israel.

Mặc dù hợp đồng được ký, song công ty này không giao hàng đúng hạn. Quân đội Ukraine cuối cùng lại nhận được áo chống đạn Trung Quốc chất lượng kém hơn thay thế.

Tin liên quan

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

(NLĐO) – Ngày 12-11, các nhà ngoại giao hàng đầu từ G7 đã gặp bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Canada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 13-11: Ukraine tiết lộ tên lửa vượt trội Tomahawk của Mỹ?

(NLĐO) - Ukraine phát triển một tên lửa hành trình mới FP-5 Flamingo, được cho là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ ở nhiều khía cạnh.

UAV Ukraine đánh trúng nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở TP Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol của Nga, dẫn tới các vụ nổ và hỏa hoạn.

tham nhũng Ukraine Volodymyr Zelensky thao túng làm giàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo