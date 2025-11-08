Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

Chiến dịch do quân đội Nga triển khai rạng sáng 8-11 (theo giờ địa phương) gây ra nhiều vụ nổ kèm theo cháy lớn ở thủ đô Kiev và một số khu vực lân cận.

Theo nhiều nhóm giám sát, rạng sáng 8-11, Nga đồng loạt phóng nhiều loại tên lửa, gồm: tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở miền Trung, Đông và Nam Ukraine.

Một tòa nhà dân cư ở Dnipro đổ nát sau khi UAV Nga tấn công ngày 8-11. Ảnh: Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Vladyslav Haivanenko/Telegram

TP Kiev, Dnipro, Kharkiv, Chernihiv và Kremenchuk là những khu vực hứng chịu không kích mạnh nhất.

Tại thủ đô Kiev, còi báo động vang lên suốt đêm trước khi loạt tiếng nổ dữ dội xuất hiện vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8-11.

Chính quyền Kiev cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn nhiều UAV và tên lửa Nga bay tới.

Thị trưởng TP Kiev Vitali Klitschko cho hay một đám cháy bùng phát tại quận Pechersky sau khi mảnh vỡ UAV rơi xuống; khiến 4 xe tải cùng nhiều xe hơi bị thiêu rụi, hai tòa nhà dân cư hư hại nặng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk thông báo rằng nhiều cơ sở năng lượng ở miền Nam và miền Đông nước này hứng chịu đợt tấn công từ tên lửa cùng UAV Nga, buộc nhà vận hành phải ngắt điện khẩn cấp nhiều khu vực.

"Đây là đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine. Việc khôi phục sẽ tiến hành sau khi tình hình ổn định" - bà Hrynchuk thông tin.

Tại tỉnh Odesa, một số trạm điện trúng tên lửa đạn đạo khiến nguồn cung điện tạm thời gián đoạn.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass đưa tin lực lượng an ninh Nga vừa chặn đứng âm mưu khủng bố ở vùng Moscow, bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc làm việc cho tình báo Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk tiết lộ vụ bắt giữ được thực hiện bởi Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan thuộc Bộ Nội vụ vùng Moscow, phối hợp cùng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

"Nghi phạm là một thanh niên 27 tuổi, cư trú tại TP Volokolamsk. Đối tượng bị tình nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố" - bà Volk nói.

Theo điều tra ban đầu, thanh niên này liên lạc qua ứng dụng nhắn tin với một người lạ và bày tỏ ý định sẵn sàng hợp tác với cơ quan an ninh Ukraine.

Dưới sự chỉ đạo từ "người điều phối", đối tượng đến một nhà kho rồi lấy một gói hàng chứa thiết bị nổ cất giấu ở đây.

Nhóm khủng bố âm mưu mang thiết bị nổ vào Công viên Izmailovsky ở thủ đô Moscow, rồi chờ người khác đến kích hoạt.

Tuy nhiên, cảnh sát kịp thời bắt giữ nghi phạm 27 tuổi ngay khi người này đang thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ Nga ngay sau đó khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi chuẩn bị khủng bố.







