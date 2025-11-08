Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Nga mở đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều thành phố cùng cơ sở năng lượng khắp lãnh thổ Ukraine.

Chiến dịch do quân đội Nga triển khai rạng sáng 8-11 (theo giờ địa phương) gây ra nhiều vụ nổ kèm theo cháy lớn ở thủ đô Kiev và một số khu vực lân cận.

Theo nhiều nhóm giám sát, rạng sáng 8-11, Nga đồng loạt phóng nhiều loại tên lửa, gồm: tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở miền Trung, Đông và Nam Ukraine.

Tên lửa, UAV Nga ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư ở Dnipro đổ nát sau khi UAV Nga tấn công ngày 8-11. Ảnh: Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Vladyslav Haivanenko/Telegram

TP Kiev, Dnipro, Kharkiv, Chernihiv và Kremenchuk là những khu vực hứng chịu không kích mạnh nhất.

Tại thủ đô Kiev, còi báo động vang lên suốt đêm trước khi loạt tiếng nổ dữ dội xuất hiện vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8-11.

Chính quyền Kiev cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn nhiều UAV và tên lửa Nga bay tới.

Thị trưởng TP Kiev Vitali Klitschko cho hay một đám cháy bùng phát tại quận Pechersky sau khi mảnh vỡ UAV rơi xuống; khiến 4 xe tải cùng nhiều xe hơi bị thiêu rụi, hai tòa nhà dân cư hư hại nặng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk thông báo rằng nhiều cơ sở năng lượng ở miền Nam và miền Đông nước này hứng chịu đợt tấn công từ tên lửa cùng UAV Nga, buộc nhà vận hành phải ngắt điện khẩn cấp nhiều khu vực.

"Đây là đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine. Việc khôi phục sẽ tiến hành sau khi tình hình ổn định" - bà Hrynchuk thông tin.

Tại tỉnh Odesa, một số trạm điện trúng tên lửa đạn đạo khiến nguồn cung điện tạm thời gián đoạn.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass đưa tin lực lượng an ninh Nga vừa chặn đứng âm mưu khủng bố ở vùng Moscow, bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc làm việc cho tình báo Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk tiết lộ vụ bắt giữ được thực hiện bởi Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan thuộc Bộ Nội vụ vùng Moscow, phối hợp cùng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

"Nghi phạm là một thanh niên 27 tuổi, cư trú tại TP Volokolamsk. Đối tượng bị tình nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố" - bà Volk nói.

Theo điều tra ban đầu, thanh niên này liên lạc qua ứng dụng nhắn tin với một người lạ và bày tỏ ý định sẵn sàng hợp tác với cơ quan an ninh Ukraine. 

Dưới sự chỉ đạo từ "người điều phối", đối tượng đến một nhà kho rồi lấy một gói hàng chứa thiết bị nổ cất giấu ở đây.

Nhóm khủng bố âm mưu mang thiết bị nổ vào Công viên Izmailovsky ở thủ đô Moscow, rồi chờ người khác đến kích hoạt.

Tuy nhiên, cảnh sát kịp thời bắt giữ nghi phạm 27 tuổi ngay khi người này đang thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ Nga ngay sau đó khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi chuẩn bị khủng bố.



Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 7-11 bác bỏ đồn đoán ông Sergei Lavrov mất tín nhiệm trước Tổng thống Vladimir Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy.

Thêm diễn biến đáng lo tại Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-11 bày tỏ kỳ vọng một Lực lượng An ninh quốc tế (ISF) do Mỹ phối hợp sẽ sớm được triển khai tại Dải Gaza.

Ukraine liên tiếp tấn công, bác bỏ tin 10.000 binh sĩ mắc kẹt

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine hôm 6-11 cho biết đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

khủng bố xung đột Nga - Ukraine tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo