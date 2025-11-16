Điểm nóng xung đột ngày 16-11: Ukraine lần đầu triển khai "bãi mìn UAV"

Theo Defense Express ngày 12-11, “bức tường” máy bay không người lái đánh chặn được gọi là DWS-1. Hệ thống này do công ty khởi nghiệp Atreyd của Pháp sản xuất.

Atreyd tuyên bố đã hoàn thành thử nghiệm nội bộ, còn Ukraine sẽ cung cấp môi trường chiến đấu thực tế lần đầu tiên cho công nghệ này.

Một cá nhân đồng sáng lập công ty tiết lộ DWS-1 giống “bãi mìn máy bay không người lái”, tạo thành một hàng rào trên không chống lại các mối đe dọa đang đến gần.

DWS-1 gồm 200 máy bay không người lái đánh chặn loại góc nhìn thứ nhất (FPV) kết nối với một trung tâm chỉ huy điều khiển bằng AI, có thể điều phối phương tiện không cần dựa vào GPS. Mỗi chiếc được trang bị thuốc nổ và có thể hoạt động tự động hoặc cần một người vận hành duy nhất, quản lý tối đa 100 máy bay không người lái cùng lúc.

Máy bay không người lái đánh chặn FPV thuộc hệ thống DWS-1 chuẩn bị phóng trên mặt đất. Ảnh: Atreyd

Atreyd đã tích hợp bản đồ địa hình 3D và hệ thống nhận dạng quân địch - quân ta cho phép DWS-1 hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử, khớp với điều kiện ở Ukraine. Công ty hy vọng DWS-1 là “lớp phòng thủ cuối cùng” chống lại các hiểm họa trên không như máy bay không người lái Shahed và bom dẫn đường của Nga (được gọi là KAB).

Chi phí của một máy bay không người lái FPV trong hệ thống ước tính khoảng vài ngàn USD.

Atreyd là một trong ba công ty được lựa chọn thông qua cuộc thi phát triển biện pháp đối phó bom lượn của NATO. Nếu DWS-1 chứng minh hiệu quả trên chiến trường, lực lượng Ukraine có thể triển khai hệ thống gần tiền tuyến để đánh chặn KAB theo thời gian thực.

Trước đó, Ủy ban Châu Âu đã mở rộng "bức tường máy bay không người lái" dọc biên giới phía Đông của EU thành sáng kiến trên toàn lục địa. Sáng kiến Phòng thủ Máy bay không người lái mới của châu Âu nhằm phối hợp khả năng phát hiện, đánh chặn và chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia thành viên chống lại các rủi ro trên không.

Bên cạnh đó, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển vừa tuyên bố sẽ duy trì viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine, với gói PURL trị giá 500 triệu USD mua thiết bị quân sự và đạn dược. Tất cả nguồn cung cấp đều đến từ Mỹ.

Na Uy đóng góp phần lớn nhất với 200 triệu USD, trong khi Thụy Điển sẽ cung cấp 60 triệu USD và Đan Mạch là 53 triệu USD.

Mặc dù không tiết lộ chi tiết, Thụy Điển cho biết gói viện trợ sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Tính đến giữa tháng 10, các đối tác NATO đã tài trợ cho bốn gói PURL. Gói đầu tiên do Hà Lan chi trả; gói thứ hai do Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy; gói thứ ba do Đức và gói thứ tư do Canada.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai gói PURL đầu tiên gồm tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS.