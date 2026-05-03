1.000 hang động xuất hiện bên dưới một thành phố

Theo Heritage Daily, các phát hiện gần đây nhất đã đẩy số hang động được khai quật bên dưới TP Nottingham của Anh - còn được biết đến với biệt danh "Thành phố Hang động" - lên đến 1.000.

Con số này phản ánh nhiều năm nghiên cứu và ghi chép về các không gian ngầm của thành phố, đồng thời củng cố danh tiếng của Nottingham là nơi có mạng lưới hang động nhân tạo lớn nhất châu Âu.

Một trong các hang động bên dưới Thành phố Hang Động Nottingham của Anh - Ảnh: ARCHAEOLOGY NEWS

Các hang động nói trên là hang nhân tạo, nhiều cái có từ thời Trung Cổ hoặc xa xưa hơn nữa.

Hầu hết chúng được khoét vào lớp sa thạch mềm đóng vai trò nền móng của Nottingham. Qua thời gian, chúng đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm kho chứa đồ, không gian sống, nơi chôn cất, phục vụ các ngành công nghiệp và thậm chí là hầm tránh bom trong Thế chiến II.

Một số hang động hiện nay đã mở cửa cho công chúng tham quan, bao gồm một số hang động được công nhận là di sản văn hóa, theo chính quyền TP Nottingham.

Nhà khảo cổ học Scott C. Lomax cho biết việc đạt con số 1.000 hang động được phát hiện là cột mốc quan trọng trong việc hiểu về quá khứ của Nottingham.

Con số này cho thấy có bao nhiêu di tích còn tồn tại dưới lòng đất và tại sao việc tiếp tục xây dựng một hồ sơ rõ ràng về những không gian này lại quan trọng.

“Điều làm cho Nottingham trở nên nổi bật không chỉ là số lượng hang động, mà còn là cách chúng được sử dụng trong một thời gian dài như vậy. Tổng thể, chúng phản ánh khoảng 1.000 năm lịch sử” - ông Lomax nói.

Nhà khảo cổ này cũng tiết lộ công việc "còn lâu mới hoàn thành" vì họ tin rằng còn rất nhiều hang động chưa được khám phá bên dưới.

Nhiều hang động đã biến mất theo thời gian do các công trình xây dựng mới mọc lên phía trên, một số khác thì đơn giản là bị lãng quên. Việc biết được vị trí của chúng giúp bảo đảm rằng chúng được tính đến khi các địa điểm được tái phát triển.

Các nỗ lực ghi chép về mạng lưới hang ngầm bên dưới Nottingham bắt đầu từ năm 2008, khi số hang động được biết đến mới là 425.

Những phát hiện gần đây bao gồm mạng lưới hang động thuộc một mỏ cát từ thế kỷ XVIII, một hầm bia từ thế kỷ XIX và một đường hầm có chiều dài chưa xác định kéo dài từ đường Derby.