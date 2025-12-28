101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 158/2024 liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó đặc biệt là công tác đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn.

Tuyến xe buýt 33 và 150 vừa chính thức hoạt động vào ngày 27-12 vừa qua

Theo Sở Xây dựng, tính đến nay, TPHCM có 179 tuyến xe buýt. Trong đó 108 tuyến được hỗ trợ kinh phí và 71 tuyến không được hỗ trợ, với 42 đơn vị vận tải tham gia. Đoàn phương tiện hiện có 2.319 xe đang hoạt động với 47 tuyến xe buýt điện (627 xe) và 18 tuyến xe buýt dùng khí CNG (449 xe), chiếm 46,4% tổng số phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Trong năm 2025, Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu thành công 62 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, nâng tổng số tuyến đã đấu thầu lên 101/108, đạt 93,5%.

Kinh phí hỗ trợ năm 2025 được giao 1.808,2 tỉ đồng, dự kiến giải ngân đạt 82,6%.

Qua đấu thầu, các nhà thầu đã tiết kiệm khoảng 216 tỉ đồng, với tỷ lệ giảm giá bình quân lên đến 54% so với dự toán ban đầu. Có một số gói thầu có tỷ lệ giảm giá đặc biệt cao, bình quân giảm từ 80,1%, đến gần 100%.

Sở Xây dựng cho biết, các tuyến trúng thầu sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1-3-2026 với phương tiện mới, hiện các hợp đồng đang trong quá trình ký kết.

Về kế hoạch năm 2026, Sở sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu 7 tuyến xe buýt còn lại và tiếp tục tổ chức đấu thầu 37 tuyến khác hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2026.

Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đặt hàng đơn vị vận tải để duy trì hoạt động ổn định của các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí.