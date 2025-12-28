101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đã đấu thầu 101/108 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, tiết kiệm hơn 216 tỉ đồng. Các tuyến trúng thầu dự kiến hoạt động từ 1-3-2026.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 158/2024 liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó đặc biệt là công tác đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn.

101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026 - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt 33 và 150 vừa chính thức hoạt động vào ngày 27-12 vừa qua

Theo Sở Xây dựng, tính đến nay, TPHCM có 179 tuyến xe buýt. Trong đó 108 tuyến được hỗ trợ kinh phí và 71 tuyến không được hỗ trợ, với 42 đơn vị vận tải tham gia. Đoàn phương tiện hiện có 2.319 xe đang hoạt động với 47 tuyến xe buýt điện (627 xe) và 18 tuyến xe buýt dùng khí CNG (449 xe), chiếm 46,4% tổng số phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Trong năm 2025, Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu thành công 62 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, nâng tổng số tuyến đã đấu thầu lên 101/108, đạt 93,5%. 

Kinh phí hỗ trợ năm 2025 được giao 1.808,2 tỉ đồng, dự kiến giải ngân đạt 82,6%. 

Qua đấu thầu, các nhà thầu đã tiết kiệm khoảng 216 tỉ đồng, với tỷ lệ giảm giá bình quân lên đến 54% so với dự toán ban đầu. Có một số gói thầu có tỷ lệ giảm giá đặc biệt cao, bình quân giảm từ 80,1%, đến gần 100%.

Sở Xây dựng cho biết, các tuyến trúng thầu sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1-3-2026 với phương tiện mới, hiện các hợp đồng đang trong quá trình ký kết.

Về kế hoạch năm 2026, Sở sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu 7 tuyến xe buýt còn lại và tiếp tục tổ chức đấu thầu 37 tuyến khác hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2026. 

Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đặt hàng đơn vị vận tải để duy trì hoạt động ổn định của các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí.

Metro, xe buýt miễn phí dịp Tết Dương lịch 2026

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ triển khai chương trình đồng hành phục vụ miễn phí đi xe buýt cho người dân. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở đề xuất từ Công ty TNHH Tư vấn truyền thông Phạm Ý, Sở Xây dựng đã thống nhất tổ chức chương trình đồng hành xe buýt phục vụ miễn phí cho người dân vào ngày Tết Dương lịch.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai chương trình đồng hành trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Dương lịch 2026, tuyến metro số 1 sẽ tổ chức chương trình miễn phí vé trong ngày 1-1-2026. Trong ngày này, hành khách được miễn phí vé khi sử dụng một trong ba hình thức: Quét thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip; quét mã "QR Vươn mình" trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận vé giấy QR miễn phí tại các kiosk tự động trong nhà ga.

Tin liên quan

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM khẳng định xe buýt CNG vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện ngưng chạy do thiếu nhiên liệu.

Ngày mai, tuyến xe buýt điện 173 chính thức lăn bánh tại Côn Đảo

(NLĐO) - Tuyến xe buýt điện số 173 kết nối sân bay với trung tâm Côn Đảo, mở đầu giao thông công cộng xanh.

TPHCM: Phát hiện 1 thanh niên tử vong ở trạm xe buýt

(NLĐO) - Bước đầu nhận định thanh niên đã chạy xe máy lao vào trạm xe buýt khiến tử vong.

TPHCM VinBus đấu thầu xe buýt xe buýt Phương Trang Futabuslines
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo