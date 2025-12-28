101 tuyến xe buýt tại TPHCM được đấu thầu, chuẩn bị vận hành 2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 158/2024 liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó đặc biệt là công tác đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn.
Theo Sở Xây dựng, tính đến nay, TPHCM có 179 tuyến xe buýt. Trong đó 108 tuyến được hỗ trợ kinh phí và 71 tuyến không được hỗ trợ, với 42 đơn vị vận tải tham gia. Đoàn phương tiện hiện có 2.319 xe đang hoạt động với 47 tuyến xe buýt điện (627 xe) và 18 tuyến xe buýt dùng khí CNG (449 xe), chiếm 46,4% tổng số phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.
Trong năm 2025, Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu thành công 62 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, nâng tổng số tuyến đã đấu thầu lên 101/108, đạt 93,5%.
Kinh phí hỗ trợ năm 2025 được giao 1.808,2 tỉ đồng, dự kiến giải ngân đạt 82,6%.
Qua đấu thầu, các nhà thầu đã tiết kiệm khoảng 216 tỉ đồng, với tỷ lệ giảm giá bình quân lên đến 54% so với dự toán ban đầu. Có một số gói thầu có tỷ lệ giảm giá đặc biệt cao, bình quân giảm từ 80,1%, đến gần 100%.
Sở Xây dựng cho biết, các tuyến trúng thầu sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1-3-2026 với phương tiện mới, hiện các hợp đồng đang trong quá trình ký kết.
Về kế hoạch năm 2026, Sở sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu 7 tuyến xe buýt còn lại và tiếp tục tổ chức đấu thầu 37 tuyến khác hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2026.
Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đặt hàng đơn vị vận tải để duy trì hoạt động ổn định của các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí.
Metro, xe buýt miễn phí dịp Tết Dương lịch 2026
Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ triển khai chương trình đồng hành phục vụ miễn phí đi xe buýt cho người dân. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Trên cơ sở đề xuất từ Công ty TNHH Tư vấn truyền thông Phạm Ý, Sở Xây dựng đã thống nhất tổ chức chương trình đồng hành xe buýt phục vụ miễn phí cho người dân vào ngày Tết Dương lịch.
Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai chương trình đồng hành trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Đáng chú ý, nhân dịp Tết Dương lịch 2026, tuyến metro số 1 sẽ tổ chức chương trình miễn phí vé trong ngày 1-1-2026. Trong ngày này, hành khách được miễn phí vé khi sử dụng một trong ba hình thức: Quét thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip; quét mã "QR Vươn mình" trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận vé giấy QR miễn phí tại các kiosk tự động trong nhà ga.
