HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM khẳng định xe buýt CNG vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện ngưng chạy do thiếu nhiên liệu.

Sáng 25-12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng) khẳng định không có việc xe buýt chạy khí CNG phải ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu như một số thông tin lo ngại trước đó.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt - Ảnh 1.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM khẳng định hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG vẫn hoạt động bình thường

Xe buýt vận hành bình thường

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm, hiện TPHCM có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG vẫn đang vận hành bình thường, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải và đơn vị cung cấp nhiên liệu vẫn đang tiếp tục thương thảo, ký kết hợp đồng, chưa phát sinh tình huống gián đoạn nguồn cung hay dừng khai thác xe buýt CNG.

Trước đó, nhằm ổn định hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã làm việc với Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) để trao đổi về nguồn cung và giá khí CNG dành cho xe buýt. Báo cáo từ KMN cho thấy giá khí CNG đã tăng khoảng 1 USD/mmBTU từ ngày 1-4, đồng thời cảnh báo từ năm 2026, việc cung ứng khí CNG trong nước có thể gặp khó khăn nếu các hợp đồng mua khí đầu vào với Công ty Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) không được gia hạn sau ngày 31-12.

Ngành giao thông TPHCM đánh giá, biến động giá và nguy cơ thiếu nguồn khí CNG có thể làm tăng chi phí vận hành, ảnh hưởng đến ngân sách trợ giá và tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn một số tuyến xe buýt chạy CNG nếu không có giải pháp kịp thời. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ cân đối, bảo đảm nguồn cung khí CNG ổn định, đồng thời báo cáo UBND TPHCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam để phối hợp xử lý.

Giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu CNG

Sở Xây dựng cũng kiến nghị duy trì mức giá khí CNG hợp lý, ổn định lâu dài, tương đương giai đoạn trước tháng 4-2025, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải ký hợp đồng nhiên liệu dài hạn, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ xe buýt công cộng. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan quản lý vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức và đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn cung để kịp thời tham mưu cho TPHCM.

Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho rằng việc cung cấp khí CNG là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong khi vận tải hành khách công cộng là dịch vụ công ích, do đó cần có cơ chế ưu tiên, bình ổn giá và kế hoạch bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định, tránh gây xáo trộn hệ thống xe buýt.

Song song đó, TPHCM đang chủ động lộ trình chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế các xe buýt CNG hết niên hạn bằng xe buýt điện. Trước mắt, hai tuyến xe buýt số 33 và 150 đã được chuyển sang sử dụng xe điện hoàn toàn từ ngày 25-12, đánh dấu bước đi tiếp theo trong quá trình giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu CNG và hướng đến giao thông công cộng bền vững.

Không có chuyện thiếu nguồn cung

Ngày 25-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), cho biết cơ quan này đang yêu cầu các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin để xác minh, kiểm tra vụ việc liên quan nguồn cung khí CNG cho xe buýt. Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban vẫn chưa nhận được báo cáo từ PV GAS.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết Cục đang kiểm tra các thông tin, phản ánh của doanh nghiệp. "Chúng tôi đã yêu cầu PV GAS báo cáo, đồng thời các công ty liên quan cũng cần có báo cáo gửi Bộ," bà Hiền nhấn mạnh.

Theo bà Hiền, thị trường khí thế giới năm nay diễn biến bình thường, giá có xu hướng giảm, vì vậy không có chuyện thiếu nguồn cung. Hiện nay, thị trường khí tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập khẩu; với khí thiên nhiên sản xuất CNG, Bộ Công Thương không quản lý cung cầu như xăng dầu, mà giá cả và nguồn cung được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

Bà Hiền cho biết thêm, các Sở Công Thương địa phương chịu trách nhiệm cấp phép chủ yếu về an toàn và sau khi nhận đủ báo cáo, Cục sẽ đưa ra chỉ đạo chung để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.


Tin liên quan

Ngày mai, tuyến xe buýt điện 173 chính thức lăn bánh tại Côn Đảo

Ngày mai, tuyến xe buýt điện 173 chính thức lăn bánh tại Côn Đảo

(NLĐO) - Tuyến xe buýt điện số 173 kết nối sân bay với trung tâm Côn Đảo, mở đầu giao thông công cộng xanh.

TPHCM: Phát hiện 1 thanh niên tử vong ở trạm xe buýt

(NLĐO) - Bước đầu nhận định thanh niên đã chạy xe máy lao vào trạm xe buýt khiến tử vong.

TPHCM thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt từ ngày 1-1-2026

(NLĐO) - TPHCM điều chỉnh loạt tuyến xe buýt kết nối metro số 1 và các trường đại học, nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng.

vận tải hành khách giao thông công cộng Sở Xây dựng vận tải hành khách công cộng xe buýt Bộ Công Thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo