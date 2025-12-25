Sáng 25-12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng) khẳng định không có việc xe buýt chạy khí CNG phải ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu như một số thông tin lo ngại trước đó.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM khẳng định hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG vẫn hoạt động bình thường

Xe buýt vận hành bình thường

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm, hiện TPHCM có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG vẫn đang vận hành bình thường, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải và đơn vị cung cấp nhiên liệu vẫn đang tiếp tục thương thảo, ký kết hợp đồng, chưa phát sinh tình huống gián đoạn nguồn cung hay dừng khai thác xe buýt CNG.

Trước đó, nhằm ổn định hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã làm việc với Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) để trao đổi về nguồn cung và giá khí CNG dành cho xe buýt. Báo cáo từ KMN cho thấy giá khí CNG đã tăng khoảng 1 USD/mmBTU từ ngày 1-4, đồng thời cảnh báo từ năm 2026, việc cung ứng khí CNG trong nước có thể gặp khó khăn nếu các hợp đồng mua khí đầu vào với Công ty Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) không được gia hạn sau ngày 31-12.

Ngành giao thông TPHCM đánh giá, biến động giá và nguy cơ thiếu nguồn khí CNG có thể làm tăng chi phí vận hành, ảnh hưởng đến ngân sách trợ giá và tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn một số tuyến xe buýt chạy CNG nếu không có giải pháp kịp thời. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ cân đối, bảo đảm nguồn cung khí CNG ổn định, đồng thời báo cáo UBND TPHCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam để phối hợp xử lý.

Giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu CNG

Sở Xây dựng cũng kiến nghị duy trì mức giá khí CNG hợp lý, ổn định lâu dài, tương đương giai đoạn trước tháng 4-2025, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải ký hợp đồng nhiên liệu dài hạn, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ xe buýt công cộng. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan quản lý vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức và đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn cung để kịp thời tham mưu cho TPHCM.

Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho rằng việc cung cấp khí CNG là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong khi vận tải hành khách công cộng là dịch vụ công ích, do đó cần có cơ chế ưu tiên, bình ổn giá và kế hoạch bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định, tránh gây xáo trộn hệ thống xe buýt.

Song song đó, TPHCM đang chủ động lộ trình chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế các xe buýt CNG hết niên hạn bằng xe buýt điện. Trước mắt, hai tuyến xe buýt số 33 và 150 đã được chuyển sang sử dụng xe điện hoàn toàn từ ngày 25-12, đánh dấu bước đi tiếp theo trong quá trình giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu CNG và hướng đến giao thông công cộng bền vững.



Không có chuyện thiếu nguồn cung Ngày 25-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), cho biết cơ quan này đang yêu cầu các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin để xác minh, kiểm tra vụ việc liên quan nguồn cung khí CNG cho xe buýt. Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban vẫn chưa nhận được báo cáo từ PV GAS. Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết Cục đang kiểm tra các thông tin, phản ánh của doanh nghiệp. "Chúng tôi đã yêu cầu PV GAS báo cáo, đồng thời các công ty liên quan cũng cần có báo cáo gửi Bộ," bà Hiền nhấn mạnh. Theo bà Hiền, thị trường khí thế giới năm nay diễn biến bình thường, giá có xu hướng giảm, vì vậy không có chuyện thiếu nguồn cung. Hiện nay, thị trường khí tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập khẩu; với khí thiên nhiên sản xuất CNG, Bộ Công Thương không quản lý cung cầu như xăng dầu, mà giá cả và nguồn cung được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Bà Hiền cho biết thêm, các Sở Công Thương địa phương chịu trách nhiệm cấp phép chủ yếu về an toàn và sau khi nhận đủ báo cáo, Cục sẽ đưa ra chỉ đạo chung để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.



