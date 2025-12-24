Ngày mai, tuyến xe buýt điện 173 chính thức lăn bánh tại Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngày mai, tuyến xe buýt điện 173 chính thức lăn bánh tại Côn Đảo

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tuyến xe buýt điện số 173 kết nối sân bay với trung tâm Côn Đảo, mở đầu giao thông công cộng xanh.

Từ ngày 25-12-2025, tuyến xe buýt điện số 173 kết nối trung tâm Côn Đảo với khu vực Cỏ Ống chính thức được đưa vào khai thác, mở ra giai đoạn mới cho vận tải hành khách công cộng tại đặc khu Côn Đảo.

Ngày mai, xe buýt điện kết nối sân bay – trung tâm Côn Đảo - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt điện số 173 sẽ chính thức lăn bánh vào ngày mai tại Côn Đảo, kết nối khu vực trung tâm và sân bay Cỏ Ống

Đây là tuyến xe buýt công cộng đầu tiên hoạt động trên địa bàn, do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức vận hành. 

Việc đưa tuyến vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, đồng thời từng bước giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái đặc thù của Côn Đảo.

Tuyến buýt điện số 173 sử dụng phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện, không phát thải khí nhà kính và vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn. 

Hệ thống hạ tầng đi kèm, bao gồm các điểm dừng, nhà chờ và trạm sạc được đầu tư đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

Trên xe được tích hợp các tiện ích hiện đại như máy lạnh, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho hành khách.

Tuyến có chiều dài hơn 17 km, kết nối trực tiếp sân bay Côn Đảo với chợ Côn Đảo – hai điểm có nhu cầu đi lại lớn nhất trên đảo. Lộ trình đi qua 39 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các khu dân cư, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ và sinh hoạt hằng ngày. Thời gian mỗi chuyến khoảng 30 phút, với tổng cộng 114 chuyến/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự kiến 5 tuyến xe buýt mới được triển khai trong thời gian tới. Qua đó hình thành mạng lưới vận tải hành khách công cộng bao phủ phần lớn các khu vực trọng điểm trên đảo, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.

Tin liên quan

Thu hơn 22 tỉ đồng mỗi năm khi lắp trụ sạc ở 19 bến xe buýt tại TPHCM

Thu hơn 22 tỉ đồng mỗi năm khi lắp trụ sạc ở 19 bến xe buýt tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM đề xuất tận dụng 19 bến, bãi xe buýt lắp trụ sạc điện, đáp ứng nhu cầu xe buýt điện và tạo nguồn thu hơn 22 tỉ đồng/năm.

TPHCM dự kiến mở thêm 106 tuyến xe buýt

(NLĐO) - TPHCM dự kiến mở thêm 18 tuyến xe buýt liên tỉnh và hàng chục tuyến nội tỉnh mới, mở rộng kết nối với Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.

Người cao tuổi đi xe buýt tại TP HCM cần lưu ý điều này

(NLĐO) - Người từ 60 tuổi trở lên tại TP HCM có thể nhận vé xe buýt miễn phí tự động qua CCCD, thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID.

TPHCM Côn Đảo xe buýt xe buýt điện xe buýt điện lần đầu chạy trên Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo