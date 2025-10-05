HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

12 cung hoàng đạo tuần Trung Thu: Bạch Dương trải qua biến cố, Cự Giải thành công

Huệ Bình tổng hợp (theo CTWANT, yourtango.com)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương cùng Cự Giải trải qua nhiều biến động và bước ngoặt cá nhân mạnh mẽ nhất.

Hãy cùng trang CTWANT yourtango.com tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 6-10 đến ngày 12-10.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Đây là tuần Bạch Dương tái thiết lập nhiều thứ, có thể gặp biến cố lớn. Cung hoàng đạo này nên đặt ra các ranh giới rõ ràng trong công việc và tình cảm. Về tài chính, hãy cảnh giác với các cơ hội đầu tư bốc đồng.

Ngày may mắn nhất: Ngày 7-10

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Về tài chính, chỉ đầu tư vào những lĩnh vực Kim Ngưu thực sự yêu thích. Ngoài ra, Kim Ngưu nên nói ra những kỳ vọng với đối tác kinh doanh để mọi việc trở nên rõ ràng.

Ngày may mắn nhất: Ngày 8-10

12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương gặp biến cố, Cự Giải thành công - Ảnh 1.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần 6-12.10 cho thấy Kim Ngưu, Thiên Bình và Xử Nữ cần chậm lại để lắng nghe trực giác. Ảnh: Pixabay

Song Tử (21.5 – 21.6)

Khối lượng công việc tăng lên nhưng Song Tử sẽ có những biểu hiện xuất sắc. Lưu ý, cần sắp xếp hợp lý để tránh kiệt sức.

Về tài chính, Song Tử hãy tiết kiệm và tránh đầu tư theo đám đông. Các mối quan hệ bạn bè sẽ mang lại nguồn cảm hứng lớn cho cung hoàng đạo này.

Ngày may mắn nhất: Ngày 6-10

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Đây là tuần lễ của thành công và được công nhận trong sự nghiệp, đặc biệt là vào Tết Trung thu (Rằm tháng 8 Âm lịch). Do đó, Cự Giải hãy tự tin nắm lấy cơ hội.

Ngày may mắn nhất: Ngày 7-10

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Công việc bận rộn nhưng cũng là cơ hội để được công nhận và khẳng định năng lực. Sư Tử nên mạnh dạn đàm phán về lương thưởng.

Trong tuần mới, cung hoàng đạo này cần tránh mâu thuẫn tiền bạc với đối tác.

Ngày may mắn nhất: Ngày 6-10

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý và rất thuận lợi cho việc phỏng vấn hay tìm việc mới. Cung hoàng đạo này phải xem xét lại một cách thực tế các khoản thu nhập và chi tiêu của mình.

Ngày may mắn nhất: Ngày 12-10

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình dễ dàng thể hiện tố chất lãnh đạo trong công việc. Lời khuyên dành cho cung hoàng đạo này là lắng nghe trực giác của mình thay vì phụ thuộc vào ý kiến người khác.

Ngày may mắn nhất: Ngày 12-10

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Trong tuần mới, tâm trí của Bọ Cạp sắc sảo và nhạy bén hơn. Cung hoàng đạo này có sức ảnh hưởng lớn trong công việc nhưng cần tránh sự ghen tị.

Thêm nữa, Bọ Cạp nên tránh cáu kỉnh với người yêu, nói ra một cách rõ ràng để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày may mắn nhất: Ngày 6-10

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, Nhân Mã được cấp trên chú ý và có cơ hội nhận công việc mới từ người quen cũ. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này nên lắng nghe trực giác và cẩn thận trong lời nói, tránh phát ngôn hấp tấp.

Ngày may mắn nhất: Ngày 7-10

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết sẽ phải đối mặt với áp lực công việc cao do kỳ vọng từ mọi người. Trước tình hình đó, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc người thân.

Tài chính của cung hoàng đạo này tiếp tục tăng lên nhờ sự kỷ luật.

Ngày may mắn nhất: Ngày 6-10

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình trở thành ứng viên sáng giá nếu tìm kiếm công việc mới và dễ dàng được cấp trên ưu ái. Hãy mạnh dạn đàm phán về chuyện thăng tiến.

Tuy nhiên, cung hoàng đạo này cần kiểm soát chi tiêu, tránh mua sắm bốc đồng. Ngày may mắn nhất: Ngày 6-10

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Vấn đề tài chính là tâm điểm của tuần mới. Do đó, Song Ngư nên điều chỉnh lại thu chi.

Trong công việc, cần từ tốn từng bước một để tránh làm hỏng việc. Cung hoàng đạo này rất cần sự hỗ trợ và thấu hiểu từ đối tác. Vì thế cho nên đừng ngại chia sẻ khó khăn của mình.

Ngày may mắn nhất: Ngày 8-10

