Con giáp nào vận đỏ nhất mùa Trăng 2025?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Con giáp nào vận đỏ nhất mùa Trăng 2025?

Huệ Bình tổng hợp (theo Women’s Health, click108.com)

(NLĐO) – Tuổi Thân là con giáp đáng chú ý nhất, vì may mắn ở cả tình duyên lẫn sự nghiệp.

Dưới đây là phân tích chi tiết của trang Women’s Healthclick108.com về vận trình của các con giáp may mắn ở 3 khía cạnh quan trọng: Tình yêu, sự nghiệp và tài chính.

Top 3 con giáp may mắn về tình yêu: Dần, Thân, Hợi

Tuổi Dần: Vận đào hoa nở rộ, mang đến những cơ hội tình cảm bất ngờ. Tuổi Dần độc thân có cơ hội gặp gỡ người tâm đầu ý hợp. Tuổi Dần có đôi sẽ có sự kết nối sâu sắc, tình cảm ngày càng nồng ấm.

Tuổi Thân: Vận trình tình duyên vô cùng suôn sẻ. Người độc thân nên chủ động ra ngoài, tham gia các buổi tiệc, chuyến du lịch hoặc công tác. Việc "xê dịch" sẽ giúp con giáp này gặp gỡ nhiều người mới, tăng cơ hội tìm thấy "nửa kia" của mình. Người có đôi cảm nhận được sự yêu thương, hạnh phúc tràn đầy.

Tuổi Hợi: Mặc dù công việc có phần trắc trở, nhưng chuyện tình cảm của người tuổi Hợi lại vô cùng thuận lợi. Con giáp này trở nên quyến rũ và được lòng mọi người hơn bao giờ hết, dễ dàng kết giao bạn bè mới. Đây là cơ hội để gặp những người bạn tâm giao, thậm chí bất ngờ gặp được người khiến trái tim mình rung động. Cuộc sống tình cảm của người có đôi cũng trở nên phong phú và thú vị hơn.

Con giáp nào vận đỏ nhất mùa Trăng 2025?- Ảnh 1.

Tháng 8 Âm lịch sẽ là một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ cho các con giáp Tý, Dần, Thân, Tuất trên con đường sự nghiệp. Ảnh: pixabay

Top 4 con giáp thăng tiến về sự nghiệp: Tý, Dần, Thân, Tuất

Tuổi Tý: Năng lực được công nhận, có cơ hội thể hiện tài năng trên một sân khấu lớn hơn. Thời điểm này rất thích hợp để triển khai các dự án mới, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn lực chất lượng.

Tuổi Dần: Mọi việc đều tiến triển suôn sẻ, thành quả nhận được tương xứng với công sức bỏ ra. Đây là lúc thích hợp để con giáp này phát huy khả năng lãnh đạo và nắm bắt các cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thân: Vận may trong sự nghiệp rất tốt, mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Nỗ lực trong tháng 8 âm lịch này sẽ mang lại kết quả như ý. Sự linh hoạt và sáng tạo của con giáp này sẽ giúp công việc đạt hiệu quả cao, mang lại nhiều thành quả đáng tự hào.

Tuổi Tuất: Công việc thuận lợi, dễ được cấp trên trọng dụng và có cơ hội thăng chức, tăng lương. Đây là thời điểm vàng để con giáp này thể hiện khả năng lãnh đạo, quản lý và củng cố vị thế trong sự nghiệp.

Top 3 con giáp dồi dào về tài lộc: Sửu, Mão, Tuất

Tuổi Sửu: Vận tài lộc dồi dào, thu nhập vượt mong đợi. Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư và quản lý tài chính. Việc mở rộng các mối quan hệ cũng giúp con giáp này mở rộng con đường kiếm tiền.

Tuổi Mão: Vận tài lộc rất tốt, có thể quản lý tiền bạc hiệu quả. Những khoản đầu tư dài hạn trong tháng này dễ mang lại lợi nhuận tốt. Sự kiên trì và tầm nhìn xa sẽ giúp tuổi Mão gặt hái được những thành công tài chính bền vững.

Tuổi Tuất: Cả thu nhập từ công việc và thu nhập từ các nguồn khác của con giáp này đều dồi dào. Công việc thuận lợi mang lại cơ hội tăng lương, thăng chức. Đồng thời, khả năng đầu tư và quản lý tiền bạc của tuổi Tuất cũng trở nên nhạy bén hơn. Càng chủ động và năng động trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư, con giáp này càng dễ dàng gặt hái được lợi nhuận lớn.

Tin liên quan

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

(NLĐO) - Trước Tết Trung thu (ngày 6-10), 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi đặc biệt được ưu ái, sẽ đón nhận nhiều may mắn trên mọi phương diện trong cuộc sống.

Tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp này may mắn “lộc lá" đầy nhà

(NLĐO) – Các con giáp Dần, Sửu và Thân có vận khí tốt nhất tháng 8 Âm lịch (từ 22-9 đến 21-10 Dương lịch).

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: 3 cung cực may mắn

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu có tài lộc bất ngờ, Cự Giải được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của Ma Kết thăng hoa.

12 con giáp Tết Trung Thu Tử vi tháng 10 Tử vi tháng 8 âm lịch tết trung thu 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo