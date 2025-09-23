HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp này may mắn “lộc lá" đầy nhà

Huệ Bình tổng hợp (theo Liên hợp, Đông Sâm, Newtalk)

(NLĐO) – Các con giáp Dần, Sửu và Thân có vận khí tốt nhất tháng 8 Âm lịch (từ 22-9 đến 21-10 Dương lịch).

Theo tờ Liên hợp, kênh tin tức tài chính Đông Sâm, trang tin Newtalk của Đài Loan (Trung Quốc), các con giáp Hợi, Mão, Mùi, Dần, Ngọ, Tuất nên cẩn thận.

Tuổi Tý

Công việc: Cần duy trì tư duy tích cực, tránh những bất đồng hay xích mích nhỏ với đồng nghiệp. Giữa tháng 10 có thể gặp hiểu lầm trong giao tiếp.

Tình cảm: Tuổi Tý có cơ hội đón tin vui như hẹn hò, kết hôn hoặc sinh con.

Tài chính: Vận tài lộc tốt. Con giáp này nhận được lời mời hợp tác hoặc bắt đầu một nghề tay trái từ sở thích cá nhân.

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình thăng tiến, có cơ hội được lãnh đạo đề bạt hoặc trở thành người phụ trách dự án.

Tình cảm: Mối duyên của con giáp này bắt đầu từ đồng nghiệp hoặc đối tác công việc.

Tài chính: Vận may cực tốt. Nếu có ý định đầu tư, hãy tận dụng khả năng quan sát và phản ứng nhanh nhạy của mình.

Tuổi Dần

Công việc: Năng lượng dồi dào, tràn đầy nhiệt huyết. Vận quý nhân rất vượng, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi.

Tình cảm: Vận đào hoa dồi dào. Người độc thân có thể nhờ người lớn tuổi giới thiệu đối tượng.

Sức khỏe: Con giáp này dễ gặp tai nạn. Lời khuyên là nên đi hiến máu để hóa giải vận rủi hoặc làm nhiều việc thiện để tích phúc.

Tài chính: Vô cùng tốt. Có cơ hội nhận được lợi nhuận lớn từ đầu tư hoặc thậm chí trúng số.

Tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp này may mắn “lộc lá" đầy nhà- Ảnh 1.

Tuổi Dần có cơ hội nhận được lợi nhuận lớn từ đầu tư hoặc thậm chí trúng số. Ảnh: shutterstock

Tuổi Mão

Công việc: Có thể gặp phải sự thay đổi bất ngờ hoặc thông tin không rõ ràng từ cấp trên, gây lo lắng và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tình cảm: Tuổi Mão độc thân có thể cảm thấy bi quan về tình yêu. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Sức khỏe: Không tốt. Tâm trạng thất thường dễ dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa hoặc suy giảm miễn dịch.

Tài chính: Vận tài lộc suy giảm, có nguy cơ tổn thất.

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình tốt, được quý nhân giúp đỡ.

Tình cảm: Vận đào hoa nở rộ. Người độc thân có sức hút đặc biệt.

Tài chính: Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ vào sự chuyên nghiệp và khả năng quan sát.

Tuổi Tỵ

Công việc: Có thể phải làm thêm giờ do công việc bị trì hoãn hoặc có quá nhiều việc gấp. Tuy nhiên, sự nỗ lực này sẽ được cấp trên công nhận.

Tình cảm: Vận đào hoa vượng. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu ngay trong môi trường làm việc.

Tài chính: Vận may hanh thông. Có thể may mắn trúng thưởng hoặc nhận được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư.

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình đi xuống. Dễ gặp tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc. Hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh rơi vào bẫy.

Tình cảm: Tuổi Ngọ độc thân có thể tìm thấy đối tượng hợp ý trong các hoạt động xã hội.

Sức khỏe: Có thể cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Dễ gặp tai nạn, đặc biệt là khi lái xe, chơi thể thao hoặc sử dụng vật sắc nhọn.

Tài chính: Gặp vận may bất ngờ, nhận được các khoản lợi nhuận lớn từ đầu tư. Nam giới cần đặc biệt cẩn trọng với các mối quan hệ tình cảm, tránh bị vướng vào rắc rối gây tổn hao tài chính.

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình đi xuống. Dễ cảm thấy bị hạn chế, ức chế. Con giáp này nên tập trung vào việc củng cố nền tảng và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Tình cảm: Vận đào hoa mờ nhạt. Người độc thân nên tập trung vào việc học tập và du lịch để mở rộng vòng kết nối. Vấn đề gia đình có thể gây ra mâu thuẫn giữa những cặp đôi.

Sức khỏe: Có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa, mất ngủ.

Tài chính: Có nguy cơ hao tổn tiền bạc bất ngờ. Con giáp này cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và tránh các khoản đầu tư rủi ro cao.

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình hanh thông. Thái độ tích cực và nhiệt huyết sẽ được đền đáp.

Tình cảm: Tình duyên nở rộ.

Sức khỏe: Cần chú ý đường hô hấp và tiêu hóa.

Tài chính: Thu nhập chính ổn định nhờ vào sự nỗ lực và uy tín của con giáp này.

Tuổi Dậu

Công việc: Có cơ hội được lãnh đạo tin tưởng và giao phó các vai trò quan trọng.

Tình cảm: Người độc thân có thể gặp được đối tượng vừa có năng lực vừa có địa vị. Người có đôi nên dành thời gian cho nhau để hóa giải khoảng cách.

Tài chính: Có nhiều không gian để tăng trưởng thu nhập.

Tuổi Tuất

Công việc: Vận trình ở đỉnh cao. Có quý nhân phù trợ giúp con giáp này có cơ hội thăng tiến.

Tài chính: Vận tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, dễ bị tổn hao do các chi phí bất ngờ như y tế.

Tuổi Hợi

Công việc: Có thể cảm thấy bị hạn chế trong công việc. Nên xem xét loại bỏ các dự án không phù hợp và tập trung vào những hướng đi có tiềm năng hơn.

Tình cảm: Tuổi Hợi độc thân nên du lịch hoặc tham gia các khóa học để mở rộng vòng kết nối. Người có đôi có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc thất thường, cần cho nhau thêm không gian.

Sức khỏe: Dễ bị tái phát bệnh cũ. Nên chú ý đến các khớp và thắt lưng.

Tài chính: Vận trình đi xuống, cần tìm cách phát triển các nguồn thu nhập phụ.

Tử vi tháng 8 âm lịch vận mệnh 12 con giáp Xem tử vi tháng 10 Tử vi tháng 10 tử vi năm 2025
