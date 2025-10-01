HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng này

Huệ Bình tổng hợp (theo 163)

(NLĐO) - Tháng 8 Âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ của tài lộc và sự nghiệp của 3 con giáp: Hợi, Tỵ và Dần.

Theo trang 163, điểm chung của cả 3 con giáp Hợi, Tỵ và Dần là đều được quý nhân hỗ trợ, giúp vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Dần: Quý nhân xuất hiện, mở ra chặng đường mới

Tháng 8 Âm lịch báo hiệu một giai đoạn đột phá mạnh mẽ cho những người tuổi Dần. Sau những thử thách và biến động của các tháng trước, đây chính là "thời điểm vàng" để tuổi Dần bứt phá và đạt được những thành tựu lớn. Con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn nhờ có quý nhân giúp đỡ.

Sẽ có một nhân vật có tầm ảnh hưởng, có thể là sếp cũ, đồng nghiệp lâu năm hoặc một người có vị thế trong ngành, chủ động tìm đến và chìa tay giúp đỡ tuổi Dần. Họ không chỉ mang đến những tài nguyên quý báu mà còn giúp tuổi Dần mở rộng mạng lưới quan hệ, mở ra những cánh cửa tưởng chừng như không thể chạm tới.

Tháng 8 Âm lịch là thời điểm để tuổi Dần hành động mạnh dạn và quyết đoán. Do đó, đừng ngần ngại nắm bắt mọi cơ hội được trao, dù đó là một dự án mới, một vị trí cao hơn hay một lời mời hợp tác. Sự nghiệp và tài lộc sẽ đồng loạt khởi sắc, mang đến cho con giáp này những thành quả xứng đáng. Hãy tận dụng tối đa sự giúp đỡ của quý nhân để tạo ra một bước ngoặt rực rỡ, đưa cuộc sống và công việc của tuổi Dần lên một tầm cao mới.

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng 8 Âm lịch- Ảnh 1.

3 con giáp Hợi, Tỵ và Dần được quý nhân "chống lưng" trong tháng 8 âm lịch. Ảnh: Ingimage

Tuổi Tỵ: Gặt hái thành công từ mối quan hệ thân tình

Vốn nổi tiếng là người kín đáo và thực tế, người tuổi Tỵ sẽ đón nhận những ngày may mắn bất ngờ trong tháng 8 Âm lịch.

Tuổi Tỵ sẽ nhận thấy có nhiều người xung quanh sẵn lòng giúp đỡ, đưa ra lời khuyên hoặc kết nối con giáp này với những cơ hội quan trọng. Đặc biệt là những cơ hội hợp tác tưởng chừng xa vời nay lại trở nên trong tầm tay. Đây là kết quả của sự thiện chí và nỗ lực mà bạn đã âm thầm xây dựng bấy lâu.

Về mặt tài chính, tuổi Tỵ gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Lợi nhuận từ đầu tư có thể tăng vọt, hoặc bạn sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ từ người thân. Hãy nhớ rằng quý nhân xuất hiện trong tháng 8 Âm lịch không nhất thiết phải là những nhân vật lớn, mà có thể là bất kỳ ai luôn sẵn lòng giúp đỡ con giáp này.

Tuổi Hợi: Đột phá sự nghiệp nhờ quý nhân

Tuổi Hợi bước vào tháng 8 Âm lịch với một làn sóng may mắn mới.

Con giáp này có thể gặp một người cố vấn đáng tin cậy. Đó có thể là một tiền bối giàu kinh nghiệm, một đối tác làm ăn hoặc thậm chí là một người bạn thân thiết. Vị quý nhân này không chỉ hiểu rõ năng lực mà còn giúp tuổi Hợi nhìn rõ hướng đi, tránh những cạm bẫy tiềm ẩn.

Nhờ những lời khuyên sâu sắc, tuổi Hợi sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, có thể là chuyển đến vị trí tốt hơn, bắt đầu công việc kinh doanh phụ, hoặc tìm thấy một con đường hoàn toàn mới.

Hãy trân trọng và lắng nghe những lời chỉ dẫn từ quý nhân, vì người này chính là chìa khóa giúp cuộc đời tuổi Hợi tăng tốc, đạt được những thành công vang dội.

Tin liên quan

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

(NLĐO) - Trước Tết Trung thu (ngày 6-10), 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi đặc biệt được ưu ái, sẽ đón nhận nhiều may mắn trên mọi phương diện trong cuộc sống.

Tháng 8 Âm lịch: 3 con giáp này may mắn “lộc lá" đầy nhà

(NLĐO) – Các con giáp Dần, Sửu và Thân có vận khí tốt nhất tháng 8 Âm lịch (từ 22-9 đến 21-10 Dương lịch).

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2025 cho thấy tuổi Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ có tài lộc và tình duyên viên mãn.

