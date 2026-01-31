HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hơn cả sự sẻ chia

An Chi

Chương trình chăm lo Tết của Công đoàn TP HCM không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần sâu sắc

Những ngày cuối năm, khi không khí Xuân Bính Ngọ 2026 rộn ràng trên khắp nẻo đường TP HCM, không chỉ người dân mà hàng trăm ngàn đoàn viên, người lao động (NLĐ) cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết.

Giữa nhịp sống hối hả ấy, sự chăm lo kịp thời, chu đáo của tổ chức Công đoàn TP HCM đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, mang đến hơi ấm cho NLĐ - nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ thời gian qua.

Từ đầu tháng 12-2025, Công đoàn TP HCM đã triển khai chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với quy mô lớn, lấy chủ đề "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" và phương châm "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, vui Tết". Không dừng lại ở việc trao quà mang tính hình thức, các hoạt động chăm lo năm nay được tổ chức bài bản, hướng đến những nhu cầu thiết thực nhất của NLĐ trong dịp Tết cổ truyền.

Theo đó, Công đoàn TP HCM xây dựng kế hoạch chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với nguồn kinh phí đáng kể nhằm hỗ trợ họ đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Điểm đáng ghi nhận là phạm vi chăm lo năm nay được mở rộng, không chỉ tập trung vào công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp mà còn quan tâm đến lao động tự do, NLĐ ở lại TP HCM không có điều kiện về quê đón Tết, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, Công đoàn đã rà soát, thống kê và đưa các trường hợp này vào diện hỗ trợ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Song song với việc trao quà và hỗ trợ tiền mặt, Công đoàn TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa như chương trình "Tết sum vầy, chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026". Tại đây, NLĐ được mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng 0 đồng, được tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe miễn phí. Những hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu dịp Tết mà còn mang lại sự an tâm, sẻ chia về mặt tinh thần cho NLĐ.

Đặc biệt, các chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên", "Chuyến xe mùa Xuân" do Công đoàn TP HCM phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và doanh nghiệp tổ chức đã hỗ trợ hàng ngàn vé tàu, xe, máy bay cho NLĐ xa quê. Với nhiều người, đó không chỉ là tấm vé về nhà mà còn là cơ hội sum họp sau một năm dài mưu sinh, là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng quý giá.

Sự chu đáo còn thể hiện qua việc các cấp Công đoàn trực tiếp đến khu nhà trọ, khu chế xuất, khu công nghiệp để thăm hỏi, động viên NLĐ; phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các giải pháp an sinh xã hội; đồng thời hướng dẫn NLĐ chuẩn bị tâm lý, kỹ năng đón Tết an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa.

Chương trình chăm lo Tết của Công đoàn TP HCM không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần sâu sắc, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội. Những hoạt động ấy đã góp phần giúp NLĐ có một cái Tết ấm lòng hơn và khởi đầu năm mới với thêm niềm tin, hy vọng.

