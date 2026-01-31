Tại TP HCM, mùa xuân đến sớm với người lao động khi các hoạt động chăm lo Tết do tổ chức Công đoàn phối hợp doanh nghiệp, chủ nhà trọ được triển khai ân cần, chu đáo.

Khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP HCM vừa diễn ra tiệc tất niên ấm cúng. Hàng trăm người quanh năm tất bật mưu sinh đã tạm gác công việc để sum họp đón xuân về.

Ấm áp

Khu trọ của bà Huệ có hơn 120 phòng với khoảng 300 người thuê, đa số là công nhân, người lao động (NLĐ). Tiệc tất niên là hoạt động thường niên được bà Huệ tổ chức trước dịp Tết Nguyên đán hằng năm với mong muốn mang lại hơi ấm gia đình cho những người xa quê.

Năm nay, với sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Tạo, buổi tất niên được tổ chức chu đáo, trang trọng hơn. Trong không khí vui tươi, ngoài cùng nhau nâng ly, thưởng thức món ngon đậm hương vị mùa xuân, 20 gia đình công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết còn nhận quà Tết từ ban tổ chức.

Chúc mừng năm mới đến người lao động. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Anh Nguyễn Văn Ngọc - Công ty TNHH Smart Air Việt Nam, quê Quảng Trị - không giấu nổi xúc động. Vợ chồng anh Ngọc đều là công nhân, thu nhập còn thấp trong khi đang nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống bộn bề lo toan. Tết này gia đình anh chọn ở lại TP HCM để tiết kiệm chi phí, gom góp cho tương lai.

"Xa quê nhưng được quây quần, nhận phần quà nghĩa tình, với tôi đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp vơi đi nỗi chạnh lòng mỗi độ xuân về" - anh Ngọc chia sẻ.

Thêm niềm vui, tăng nhận thức pháp luật

Trong khu trọ của bà Lê Thị Kim Bé (ấp 44, xã Bình Hưng), Công đoàn xã Bình Hưng cũng vừa phối hợp Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức chương trình trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Ban tổ chức đã trao 52 phần quà cho NLĐ. Đặc biệt, 2 công nhân bị tai nạn lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người.

Cũng với tinh thần sẻ chia, vừa qua, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Hóc Môn phối hợp cùng bà Trần Thị Huyền - chủ nhà trọ ở ấp 38, xã Hóc Môn - tổ chức chương trình họp mặt "Vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ".

Tại chương trình, hơn 150 NLĐ cùng nghe tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tín dụng "đen" nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đó giúp NLĐ vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trong sự kiện này, ban tổ chức đã chăm lo cho 50 đoàn viên, lao động ở trọ khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết và lì xì may mắn đầu năm cho 20 thiếu nhi là con của NLĐ ở trọ.

Không dừng lại ở đây, đại diện Công đoàn xã cho biết sắp tới, Công đoàn xã còn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết khác cho đoàn viên, lao động. Cụ thể như "Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình", tặng quà, tặng vé xe cho các trường hợp khó khăn…

San sẻ yêu thương

Với Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (xã Phú Hòa Đông), để tạo không khí vui xuân, đón Tết cho khoảng 2.000 NLĐ đang làm việc, mới đây, công ty phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình văn nghệ "Tết sum vầy - Xuân đoàn viên".

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động bởi những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn". Trên sân khấu, công nhân ngày ngày chăm chỉ bên máy may bỗng trở thành ca sĩ, diễn viên múa với màn biểu diễn khá chuyên nghiệp khiến các đồng nghiệp ngỡ ngàng.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (xã Phú Hòa Đông, TP HCM) nhận giải thưởng trong chương trình quay số may mắn. Ảnh: MAI CHI

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là quay số trúng thưởng với không ít hiện vật giá trị. Là một trong 3 người trúng giải cao nhất - một chiếc xe máy, nữ công nhân Lê Trúc Giang không giấu được niềm vui.

Chị cho hay năm nay đơn hàng công ty dồi dào, nhờ vậy, việc làm và thu nhập của bản thân khá ổn định. "Cuối năm, ngoài tiền thưởng Tết, tôi còn có thêm lộc may mắn. Với tôi, Tết năm nay là cái Tết đủ đầy" - chị Giang nói trong nụ cười tươi tắn.

Được biết, chương trình càng thêm ý nghĩa khi ban tổ chức trao số tiền hơn 41,4 triệu đồng giúp đỡ công nhân Lê Thị Trắng mắc bệnh ung thư, phải điều trị dài ngày, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Số tiền này do Ban Chấp hành Công đoàn công ty vận động tập thể NLĐ đóng góp.

Chung tay Ngày 30-1, Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM và Công ty CP Be Group ký kết kế hoạch phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện chương trình ưu đãi lên tới 4 triệu đồng/người dành cho 26.000 đoàn viên, cán bộ Công đoàn trên địa bàn phường khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Be. Bên cạnh đó, triển khai chương trình "Ưu đãi du xuân Bến Thành" để tạo điều kiện cho người dân, NLĐ đến tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa - xã hội do phường tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ngoài ra, Công đoàn phường và công ty còn phối hợp thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ các tháng sau Tết Nguyên đán...



