12.000 tô phở miễn phí cho công nhân, người lao động, học sinh ở TPHCM

Chiều tối 7-3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện "Phở yêu thương" lần 8 - năm 2026 tại xã Bàu Bàng, TPHCM và khu vực lân cận (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây).

Tại sự kiện, những đầu bếp của các thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và các khách sạn cao cấp thuộc hệ thống Saigontourist Group nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận, bao gồm xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long. Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, chương trình còn tổ chức hướng dẫn nấu phở; tư vấn đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giao lưu văn nghệ.

Đặc biệt, Ban tổ chức trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các xã, phường lân cận, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình trong dịp đầu năm.

Người dân thưởng thức phở tối 7-3

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, tại sự kiện

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Phở Yêu thương lần 8, chia sẻ: "Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí 12.000 suất phở và trao tặng các phần quà thiết thực, chúng tôi mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Saigontourist Group luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng".

"Phở yêu thương" lần thứ 8 diễn ra từ chiều tối 7-3 và ngày 8-3, nối tiếp thành công và tiếng vang của chuỗi sự kiện Vietnam Phở Festival tại Nhật Bản năm 2023, tại Hàn Quốc năm 2024 và tại Singapore năm 2025. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Vietnam Phở Festival 2026 do Saigontourist Group và Báo Tuổi Trẻ phối hợp đồng tổ chức, dự kiến diễn ra tại Úc trong quý III năm nay.

Người dân thưởng thức phở tối 7-3 tại xã Bàu Bàng, TPHCM



