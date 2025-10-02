HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

123.561 lượt đoàn viên- lao động tìm hiểu về Công đoàn và các sự kiện trọng đại của đất nước

Thanh Yên

(NLĐO)- Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động TP HCM, hội thi đã khởi sắc, thành công, có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ dừng lại trong tổ chức Công đoàn.

Sáng 2-10, Liên đoàn Lao động TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hội thi trực tuyến " Công đoàn TP HCM đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước.

Hơn 123.000 lượt đoàn viên - lao động hiểu về Công đoàn và các sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố TP HCM trao giải cho các tập thể

Hội thi đã khai mạc từ ngày 25-8 kéo dài đến ngày 3-9, với 4 bảng dự thi dành cho các tập thể, cá nhân là đoàn viên Công đoàn và người lao động đang làm việc, sinh sống và học tập tại TP HCM.

Nội dung thi xoay quanh các kiến thức về kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; lịch sử TP HCM trước và sau sáp nhập…

Hơn 123.000 lượt đoàn viên - lao động hiểu về Công đoàn và các sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 2.

Các tập thể được tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong hội thi

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết sau 2 đợt thi, đã có 2.558 Công đoàn cơ sở và trên 123.561 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Trong đó, các thành phần khác ngoài tổ chức Công đoàn quan tâm tham gia hội thi là 7.013 lượt người. Điều đó cho thấy hội thi có sức lan tỏa sâu rộng chứ không chỉ dừng lại trong tổ chức Công đoàn. Hội thi đã góp phần giúp đoàn viên, người lao động hiểu thêm về tổ chức Công đoàn và những sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Hơn 123.000 lượt đoàn viên - lao động hiểu về Công đoàn và các sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 3.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP HCM chúc mừng đoàn viên đoạt giải cao trong hội thi

Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 288 cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Tổng giá trị giải thưởng trên 400 triệu đồng.

Sau nỗ lực tìm hiểu, dự thi, anh Nguyễn Minh Phương (Công ty TNHH Phân tích Thời gian thực, Phường Tân Định) đã xuất sắc đoạt Giải Ba (Bảng A). Anh Phương chia sẻ: "Cuộc thi giúp tôi học được nhiều điều, là cơ hội để tôi tìm hiểu và ôn lại những kiến thức lịch sử, đồng thời hiểu biết thêm về tổ chức Công đoàn. Tôi rất mong Liên đoàn Lao động TP sẽ tiếp tục có thêm các cuộc thi trực tuyến và truyền thông rộng rãi về các cuộc thi đó để mọi đoàn viên, người lao động đều nắm được thông tin và trải nghiệm"

tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở Công đoàn Việt Nam Cách mạng Tháng Tám hội thi trực tuyến người lao động
