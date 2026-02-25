13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025

Đông đảo bạn đọc, khán giả đã đến cổ vũ các nghệ sĩ tại thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Căn cứ thể lệ của Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) Giải Mai Vàng quyết định công nhận các cá nhân bạn đọc đoạt giải

Các bạn đọc có các số điện thoại (ĐT) hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến khuyến khích:

Giải nhất (5 triệu đồng): Bạn đọc có số ĐT: 08344069xx

Giải nhì (3 triệu đồng): Bạn đọc có email: kieu.nt93@gmail.com

Giải ba (2 triệu đồng): Bạn đọc có email: ph.uonganhnguyen10129.5@gmail.com

10 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng) thuộc về các bạn đọc có số ĐT/Email: 07671396xx; 09761346xx; 09030877xx; thelegend2byjvn@gmail.com; chloemay1193@gmail.com; quoctoantran381@gmail.com; minhhanh1512@gmail.com; anhhoquynhneu@gmail.com; thaoly.ngth@gmail.com; mail.vote.soobin.5@gmail.com.

Bạn đọc, khán giả chào đón các nghệ sĩ tham dự lễ thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

BTC sẽ thông báo đến từng bạn đọc có các số ĐT hoặc email trúng giải nêu trên để tiến hành trao thưởng. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp trong tình trạng ĐT không kết nối được.

Bạn đọc có số ĐT gần giống danh sách ở trên mà BTC chưa liên lạc được vui lòng liên hệ BTC, ĐT: 0903.343.439 (trong giờ hành chính) để biết thông tin chi tiết.

Bạn đọc trúng thưởng đến nhận giải vui lòng mang theo số ĐT trúng giải hoặc đăng nhập email nhận được thông báo, bản chính CCCD để đối chiếu và chịu các chi phí về thuế thu nhập theo quy định hiện hành.

Liên hệ nhận giải tại địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM (gặp chị Ngọc Hà - Phòng Kế toán - ĐT: 028. 39304377).

Trường hợp bạn đọc ở xa, BTC sẽ chuyển giải thưởng đến tận tay qua các văn phòng đại diện.

Sau 30 ngày từ ngày đăng thông báo này, giải thưởng không có người nhận sẽ được sung công quỹ.



