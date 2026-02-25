Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Sân khấu Thiên Đăng đã tạo được dấu ấn đậm nét trong mùa kịch Tết, thu hút đông khán giả đến rạp và kéo dài lịch diễn theo yêu cầu

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 1.

Bốn nhân vật của NSƯT Thành Lộc tại Sân khấu Thiên Đăng

NSƯT Thành Lộc xúc động khi đã hóa thân vào bốn số phận hoàn toàn khác biệt trong bốn vở diễn mới, góp phần làm nên một mùa Tết rực sáng của Sân khấu Thiên Đăng TP HCM. Và bốn vở mới này sẽ tiếp tục được công diễn trong lịch sáng đèn của sân khấu sau mùa Tết.

Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026, Sân khấu Thiên Đăng trở thành điểm hẹn nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu sân khấu lựa chọn. Bốn vở kịch mới ra mắt trong dịp Tết Bính Ngọ đã tạo nên một "tuần lễ sân khấu" giàu màu sắc tại sân khấu Thiên Đăng, nơi mỗi đêm diễn là một hành trình cảm xúc riêng biệt. 

Với NSƯT Thành Lộc, đây là quãng thời gian đặc biệt khi ông được hóa thân vào bốn số phận hoàn toàn khác nhau, thỏa khát vọng sáng tạo của một nghệ sĩ luôn sống trọn vẹn với nghề.

Sân khấu Thiên Đăng và một "liên hoan sân khấu" thu nhỏ giữa lòng thành phố

Nhìn lại tuần lễ biểu diễn Tết, NSƯT Thành Lộc đã viết trên trang cá nhân của ông, gọi đó là "một cuộc liên hoan sân khấu nho nhỏ", nơi bốn vở diễn mới nhất của Thiên Đăng được giới thiệu như một triển lãm nghệ thuật sống động.

Mỗi tác phẩm mang phong cách riêng của từng đạo diễn: Tuấn Khôi, NSƯT Hữu Châu, Lê Hoàng Giang và Nhật Quang. Ông chia sẻ: "Tuần lễ này giống như một cuộc liên hoan sân khấu nho nhỏ, một triển lãm trưng bày bốn vở kịch mới nhất của Thiên Đăng. 

Mỗi vở đều mang dấu ấn riêng biệt của từng đạo diễn, như một bàn tiệc nghệ thuật thịnh soạn cho người thưởng ngoạn lựa chọn và nếm trải cảm xúc".

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở kịch "Chung nhà"

Khán giả đến với Thiên Đăng trong những ngày đầu năm không chỉ để giải trí, mà còn để tìm thấy những câu chuyện phản ánh đời sống con người đương đại, được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu chiều sâu.

Từ tâm lý xã hội, bi kịch gia đình đến những lát cắt nội tâm phức tạp, mỗi vở diễn đều cho thấy nỗ lực tìm tòi và định hình bản sắc của một sân khấu đang tạo dựng thương hiệu riêng trong đời sống nghệ thuật TP HCM.

Bốn số phận, bốn diện mạo – thử thách hấp dẫn của nghề diễn

Điểm đặc biệt của bốn vở diễn này là việc NSƯT Thành Lộc cùng lúc đảm nhận bốn vai diễn với bốn tính cách hoàn toàn khác biệt. Đây là thử thách lớn về năng lượng sáng tạo và khả năng biến hóa nội tâm. 

Ông đã viết, với tâm thế và vị trí của một diễn viên trình diễn, tôi được bày ra bốn diện mạo, bốn số phận, bốn tính cách con người hoàn toàn trái ngược và phong phú. Làm được điều này, có diễn viên chuyên nghiệp nào mà không thích. Trước giờ mở màn, tim vẫn đập thình thịch y như hồi mới vào nghề.

Cảm giác hồi hộp ấy chính là dấu hiệu của một nghệ sĩ còn nguyên vẹn đam mê. Sau nhiều thập niên đứng trên sân khấu, NSƯT Thành Lộc vẫn giữ được trạng thái "sống cùng nhân vật", để mỗi vai diễn là một lần tái sinh. 

Ông dành sự tri ân cho các đạo diễn đã tạo điều kiện để anh khám phá giới hạn của chính mình: "Cảm ơn các bạn đạo diễn Tuấn Khôi, Hữu Châu, Lê Hoàng Giang và Nhật Quang đã giao cho tôi những vai diễn thật hay để tôi được tung hoành 'thao túng tâm lý' và dẫn dắt cảm xúc cho người xem" – ông đã tâm sự.

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 3.

NSƯT Thành Lộc trong vở "Chung nhà" của đạo diễn Tuấn Khôi

Khi nghệ sĩ chủ động chọn cái khó

Trong bốn vai diễn, có một vai đặc biệt do chính NSƯT Thành Lộc chủ động xin đảm nhận. Ban đầu, đạo diễn Nhật Quang không dự định giao vai này cho ông, bởi đó là nhân vật có ít "đất diễn" hơn các vai khác.

Nhưng chính điều đó lại khiến ông bị cuốn hút. NSƯT Thành Lộc kể: "Vai diễn trong vở của Nhật Quang là vai tôi tự phân cho mình. Lúc đầu Quang không định giao vai đó cho tôi, nhưng tôi xin được đóng vai đó, vì đó là vai ít đất khai thác hơn. Với nghề diễn, đó lại là một vai khó. Tôi muốn Quang giao cái khó đó cho tôi".

Trong nghệ thuật diễn xuất, những vai diễn ít thoại, ít hành động thường đòi hỏi khả năng biểu đạt nội tâm tinh tế hơn. Nghệ sĩ phải dùng ánh mắt, nhịp thở, khoảng lặng để tạo nên chiều sâu. Chính những thử thách ấy giúp nghệ sĩ trưởng thành và làm giàu trải nghiệm nghề nghiệp.

Và NSƯT Thành Lộc đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt khi vở diễn chính thức được chạm đến cảm xúc của công chúng.

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân trong vở "Ngôi nhà không có đàn ông" (đạo diễn Lê Hoàng Giang)

Thiên Đăng và hành trình xây dựng thương hiệu sân khấu đương đại

Sự hưởng ứng của khán giả dành cho bốn vở diễn mới cho thấy Sân khấu Thiên Đăng đang từng bước khẳng định vị trí trong đời sống sân khấu TP HCM. Thành công này đến từ sự kết hợp giữa đội ngũ đạo diễn trẻ, diễn viên giàu kinh nghiệm và định hướng nghệ thuật rõ ràng.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, sân khấu Thiên Đăng không chạy theo xu hướng giải trí dễ dãi. Các tác phẩm được đầu tư chiều sâu tâm lý, chú trọng ngôn ngữ biểu diễn và tạo cơ hội cho diễn viên phát huy nội lực sáng tạo.

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 5.

Từ trái sang: NSƯT Hữu Châu, NS Trương Hạ, NSƯT Thành Lộc, NS Lê Hoàng Giang trong vở "Trò chơi hoàn hảo"

Việc một nghệ sĩ hàng đầu như NSƯT Thành Lộc vẫn tìm thấy thử thách và niềm vui nghề nghiệp tại đây là minh chứng cho sức hút của môi trường nghệ thuật này. 

Điều đáng quý hơn chính là sự hy sinh rất lớn của ông, bởi có rất nhiều lời mời, lợi nhuận từ các game show, truyền hình thực tế, thậm chí có thể thu lợi nhuận từ các kênh Youtube của cá nhân, nhưng ông vẫn dành trọn công việc sáng tạo cho sàn diễn. 

Đó chính là lý do vì sao khán giả muốn xem ông diễn thì đến với sân khấu Thiên Đăng. Cũng trên sân khấu này, khuynh hướng sáng tác và dàn dựng theo phong cách Thành Lộc đã đi vào quỹ đạo, mang nét đặc trưng riêng khiến khán giả thích thú, tìm đến mỗi khi có vở mới.

Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Phương Dung và NSƯT Thành Lộc trong vở "Người đi ngược dòng"

Với "bàn tiệc nghệ thuật" vừa được bày ra, Sân khấu Thiên Đăng đã mang đến cho mùa xuân một ánh sáng bền bỉ của niềm tin và sáng tạo.


Tin liên quan

Giữ hồn nghệ thuật hát bội

Giữ hồn nghệ thuật hát bội

Đoàn Nghệ thuật Hát bội Ngọc Khanh liên tục khai hội nơi sân đình, lăng miếu và các không gian văn hóa truyền thống, nghệ thuật vào đầu năm Bính Ngọ 2026.

Nghệ sĩ TP HCM đồng hành cùng khí thế mới của đất nước

(NLĐO) – Nghệ sĩ TP HCM hướng ứng thông điệp không ăn tết hết tháng giêng, tất cả đều nỗ lực hết mình để sáng tác, lao động, hướng đến thành quả mới

Sân khấu Thiên Đăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo