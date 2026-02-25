Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, NSƯT Thành Lộc xuất thần với 4 vai mới

Bốn nhân vật của NSƯT Thành Lộc tại Sân khấu Thiên Đăng

NSƯT Thành Lộc xúc động khi đã hóa thân vào bốn số phận hoàn toàn khác biệt trong bốn vở diễn mới, góp phần làm nên một mùa Tết rực sáng của Sân khấu Thiên Đăng TP HCM. Và bốn vở mới này sẽ tiếp tục được công diễn trong lịch sáng đèn của sân khấu sau mùa Tết.

Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026, Sân khấu Thiên Đăng trở thành điểm hẹn nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu sân khấu lựa chọn. Bốn vở kịch mới ra mắt trong dịp Tết Bính Ngọ đã tạo nên một "tuần lễ sân khấu" giàu màu sắc tại sân khấu Thiên Đăng, nơi mỗi đêm diễn là một hành trình cảm xúc riêng biệt.

Với NSƯT Thành Lộc, đây là quãng thời gian đặc biệt khi ông được hóa thân vào bốn số phận hoàn toàn khác nhau, thỏa khát vọng sáng tạo của một nghệ sĩ luôn sống trọn vẹn với nghề.

Sân khấu Thiên Đăng và một "liên hoan sân khấu" thu nhỏ giữa lòng thành phố

Nhìn lại tuần lễ biểu diễn Tết, NSƯT Thành Lộc đã viết trên trang cá nhân của ông, gọi đó là "một cuộc liên hoan sân khấu nho nhỏ", nơi bốn vở diễn mới nhất của Thiên Đăng được giới thiệu như một triển lãm nghệ thuật sống động.

Mỗi tác phẩm mang phong cách riêng của từng đạo diễn: Tuấn Khôi, NSƯT Hữu Châu, Lê Hoàng Giang và Nhật Quang. Ông chia sẻ: "Tuần lễ này giống như một cuộc liên hoan sân khấu nho nhỏ, một triển lãm trưng bày bốn vở kịch mới nhất của Thiên Đăng.

Mỗi vở đều mang dấu ấn riêng biệt của từng đạo diễn, như một bàn tiệc nghệ thuật thịnh soạn cho người thưởng ngoạn lựa chọn và nếm trải cảm xúc".

Một cảnh trong vở kịch "Chung nhà"

Khán giả đến với Thiên Đăng trong những ngày đầu năm không chỉ để giải trí, mà còn để tìm thấy những câu chuyện phản ánh đời sống con người đương đại, được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu chiều sâu.

Từ tâm lý xã hội, bi kịch gia đình đến những lát cắt nội tâm phức tạp, mỗi vở diễn đều cho thấy nỗ lực tìm tòi và định hình bản sắc của một sân khấu đang tạo dựng thương hiệu riêng trong đời sống nghệ thuật TP HCM.

Bốn số phận, bốn diện mạo – thử thách hấp dẫn của nghề diễn

Điểm đặc biệt của bốn vở diễn này là việc NSƯT Thành Lộc cùng lúc đảm nhận bốn vai diễn với bốn tính cách hoàn toàn khác biệt. Đây là thử thách lớn về năng lượng sáng tạo và khả năng biến hóa nội tâm.

Ông đã viết, với tâm thế và vị trí của một diễn viên trình diễn, tôi được bày ra bốn diện mạo, bốn số phận, bốn tính cách con người hoàn toàn trái ngược và phong phú. Làm được điều này, có diễn viên chuyên nghiệp nào mà không thích. Trước giờ mở màn, tim vẫn đập thình thịch y như hồi mới vào nghề.

Cảm giác hồi hộp ấy chính là dấu hiệu của một nghệ sĩ còn nguyên vẹn đam mê. Sau nhiều thập niên đứng trên sân khấu, NSƯT Thành Lộc vẫn giữ được trạng thái "sống cùng nhân vật", để mỗi vai diễn là một lần tái sinh.

Ông dành sự tri ân cho các đạo diễn đã tạo điều kiện để anh khám phá giới hạn của chính mình: "Cảm ơn các bạn đạo diễn Tuấn Khôi, Hữu Châu, Lê Hoàng Giang và Nhật Quang đã giao cho tôi những vai diễn thật hay để tôi được tung hoành 'thao túng tâm lý' và dẫn dắt cảm xúc cho người xem" – ông đã tâm sự.

NSƯT Thành Lộc trong vở "Chung nhà" của đạo diễn Tuấn Khôi

Khi nghệ sĩ chủ động chọn cái khó

Trong bốn vai diễn, có một vai đặc biệt do chính NSƯT Thành Lộc chủ động xin đảm nhận. Ban đầu, đạo diễn Nhật Quang không dự định giao vai này cho ông, bởi đó là nhân vật có ít "đất diễn" hơn các vai khác.

Nhưng chính điều đó lại khiến ông bị cuốn hút. NSƯT Thành Lộc kể: "Vai diễn trong vở của Nhật Quang là vai tôi tự phân cho mình. Lúc đầu Quang không định giao vai đó cho tôi, nhưng tôi xin được đóng vai đó, vì đó là vai ít đất khai thác hơn. Với nghề diễn, đó lại là một vai khó. Tôi muốn Quang giao cái khó đó cho tôi".

Trong nghệ thuật diễn xuất, những vai diễn ít thoại, ít hành động thường đòi hỏi khả năng biểu đạt nội tâm tinh tế hơn. Nghệ sĩ phải dùng ánh mắt, nhịp thở, khoảng lặng để tạo nên chiều sâu. Chính những thử thách ấy giúp nghệ sĩ trưởng thành và làm giàu trải nghiệm nghề nghiệp.

Và NSƯT Thành Lộc đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt khi vở diễn chính thức được chạm đến cảm xúc của công chúng.

NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân trong vở "Ngôi nhà không có đàn ông" (đạo diễn Lê Hoàng Giang)

Thiên Đăng và hành trình xây dựng thương hiệu sân khấu đương đại

Sự hưởng ứng của khán giả dành cho bốn vở diễn mới cho thấy Sân khấu Thiên Đăng đang từng bước khẳng định vị trí trong đời sống sân khấu TP HCM. Thành công này đến từ sự kết hợp giữa đội ngũ đạo diễn trẻ, diễn viên giàu kinh nghiệm và định hướng nghệ thuật rõ ràng.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, sân khấu Thiên Đăng không chạy theo xu hướng giải trí dễ dãi. Các tác phẩm được đầu tư chiều sâu tâm lý, chú trọng ngôn ngữ biểu diễn và tạo cơ hội cho diễn viên phát huy nội lực sáng tạo.

Từ trái sang: NSƯT Hữu Châu, NS Trương Hạ, NSƯT Thành Lộc, NS Lê Hoàng Giang trong vở "Trò chơi hoàn hảo"

Việc một nghệ sĩ hàng đầu như NSƯT Thành Lộc vẫn tìm thấy thử thách và niềm vui nghề nghiệp tại đây là minh chứng cho sức hút của môi trường nghệ thuật này.

Điều đáng quý hơn chính là sự hy sinh rất lớn của ông, bởi có rất nhiều lời mời, lợi nhuận từ các game show, truyền hình thực tế, thậm chí có thể thu lợi nhuận từ các kênh Youtube của cá nhân, nhưng ông vẫn dành trọn công việc sáng tạo cho sàn diễn.

Đó chính là lý do vì sao khán giả muốn xem ông diễn thì đến với sân khấu Thiên Đăng. Cũng trên sân khấu này, khuynh hướng sáng tác và dàn dựng theo phong cách Thành Lộc đã đi vào quỹ đạo, mang nét đặc trưng riêng khiến khán giả thích thú, tìm đến mỗi khi có vở mới.

Nghệ sĩ Phương Dung và NSƯT Thành Lộc trong vở "Người đi ngược dòng"

Với "bàn tiệc nghệ thuật" vừa được bày ra, Sân khấu Thiên Đăng đã mang đến cho mùa xuân một ánh sáng bền bỉ của niềm tin và sáng tạo.



