HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi

Thùy Trang

(NLĐO) - 4 thế hệ người hâm mộ hội tụ tại Fan Meeting Phương Mỹ Chi mang tên Lò cò, diễn ra tối 10-1 tại TP HCM.

13 năm của Phương Mỹ Chi và khoảnh khắc tri ân người hâm mộ

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi với một đêm diễn nhiều ý nghĩa

Với Phương Mỹ Chi, đây là cơ hội để gặp gỡ những khán giả đã ở bên, lắng nghe và ủng hộ cô từ những bước đi đầu tiên cho đến hiện tại.

Fan Meeting Lò Cò có cấu trúc rõ ràng, chia thành nhiều Chương nối tiếp nhau. Mỗi Chương đại diện cho một giai đoạn trong sự nghiệp, một lát cắt nội tâm và một mối quan hệ cụ thể giữa Phương Mỹ Chi với âm nhạc và cộng đồng Tổ Cò.

Thông qua cách sắp đặt sân khấu, âm nhạc, hình ảnh và các phần giao lưu, chương trình dẫn dắt cảm xúc khán giả theo dòng thời gian phát triển của nữ ca sĩ, từ khởi đầu ngây thơ đến trưởng thành, hội nhập và trở về.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Những bản hit của Phương Mỹ Chi được dàn dựng đầy ấn tượng

Sự tham gia của bạn bè và đồng nghiệp cũng là một dấu ấn đáng chú ý tại Fan Meeting Lò Cò. Chương trình ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Trúc Nhân, Orange, Chi Xê, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Tiêu Minh Phụng... cùng nhiều khách mời khác.

Sự hiện diện của các ca sĩ, diễn viên đến các nhà sáng tạo nội dung, cho thấy mối quan hệ nghề nghiệp được xây dựng trên sự tôn trọng, tin cậy và đồng hành lâu dài của Phương Mỹ Chi.

Vẽ bức tranh âm nhạc tổng thể của Phương Mỹ Chi

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc thú vị ở sân khấu Lò cò

Sự ủng hộ ấy cũng góp phần khắc họa rõ nét hơn bức tranh tổng thể của Fan Meeting. Chương trình không chỉ là một buổi gặp gỡ người hâm mộ, mà còn là một cột mốc đánh dấu hành trình 13 năm gắn bó với âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Trong không gian ấy, khán giả nhìn thấy một nghệ sĩ trẻ trưởng thành cùng sự nghiệp, được bao quanh bởi cộng đồng người hâm mộ gắn bó và những người bạn đồng nghiệp sẵn sàng đồng hành.

Fan Meeting Lò Cò vì thế mang ý nghĩa của một đêm tri ân trọn vẹn, dành cho Tổ Cò, cho những người đã cùng Chi đi qua nhiều giai đoạn, đồng thời mở ra lời chào cho một chặng đường mới: chín chắn hơn trong tư duy nghệ thuật, nhưng vẫn giữ nguyên sự ấm áp, gần gũi và chân thành đã trở thành dấu ấn xuyên suốt trong con người và âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Ngoài những bản hít quen thuộc, Fan Meeting Lò Cò cũng đưa khán giả bước vào giai đoạn nhiều suy tư trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, khi cô bắt đầu đối diện với những câu hỏi căn bản về con đường mình đang đi và bản sắc mà mình muốn theo đuổi.

Từ một giọng ca nhí được yêu mến rộng rãi đến thời điểm Chi đứng trước yêu cầu phải tự định hình mình như một nghệ sĩ trưởng thành.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 4.

Phương Mỹ Chi có một hành trình âm nhạc ấn tượng

Ở đó, khán giả thấy rõ chiến thuật phát triển đầy thông minh của cô. Phương Mỹ Chi học cách đi chậm hơn, chấp nhận những khoảng lặng cần thiết để lắng nghe chính mình, hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng và điều gì cần được buông bỏ.

Phương Mỹ Chi công bố ca khúc "Có Thanh Bình" - demo của Bóng Phù Hoa, một lát cắt mộc mạc của quá trình sáng tác, khi Phương Mỹ Chi bắt đầu thử nghiệm viết nhạc như một cách tự đối thoại với bản thân.

Đây không chỉ là một bản demo, mà là dấu vết của một giai đoạn Chi tìm cách nói lên cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Đối diện với những khoảng lặng, chấp nhận bước chậm để bước chắc, và từ đó xây dựng nền tảng vững vàng hơn cho những thử nghiệm và bứt phá. Đó là con đường rất riêng của Phương Mỹ Chi.

Bản sắc và hội nhập: Khi di sản trở thành ngôn ngữ sáng tạo

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 5.

Phương Mỹ Chi dám chọn những khoảnh lặng để có thể bứt phá

Hành trình lan tỏa văn hóa được thể hiện rõ nét khi Phương Mỹ Chi cùng khán giả nhìn lại chặng đường tham gia Sing! Asia.

Những thước phim không chỉ nhắc đến kết quả hay thành tích, mà tập trung khắc họa quá trình tập luyện cường độ cao, những áp lực và khoảnh khắc tự vấn khi nữ ca sĩ đứng trong môi trường âm nhạc đa văn hóa.

Một trong những tiết mục đáng chú ý tại fan meeting "Lò Cò" là "Bài ca đất phương Nam".

Phần trình diễn được dàn dựng theo hướng tối giản, tập trung vào âm nhạc và thông điệp, đánh dấu lần ca khúc được thể hiện trọn vẹn tại Việt Nam sau khi từng không có cơ hội trình diễn trên một sân khấu quốc tế.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi - Ảnh 6.

Hành trình đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa Việt của Phương Mỹ Chi cực kỳ ấn tượng

Ở thời khắc cuối chương trình, cộng đồng người hâm mộ đã dành tặng Phương Mỹ Chi một món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật.

Tổng hợp lời chúc từ người hâm mộ ba miền đất nước, từ các bạn fan nhí cho đến những khán giả lớn tuổi, từ fan trong nước đến người hâm mộ quốc tế và những khán giả đang theo dõi, đồng hành cùng Chi từ nước ngoài.

Những hình ảnh và lời nhắn giản dị ấy tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự đa dạng và độ lan tỏa của cộng đồng Tổ Cò, đồng thời phản chiếu hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi đã chạm đến nhiều thế hệ và không gian khác nhau.

Tin liên quan

Tự hào Phương Mỹ Chi

Tự hào Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi lọt top 700 gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á của Tatler Most Influential 2025.

Á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh "về chung một nhà"

(NLĐO) - Á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh tiết lộ kế hoạch phát triển mới.

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ tên tuổi

(NLĐO) - Xem "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân mà ngỡ đang dự tiệc tất niên showbiz: 68 nghệ sĩ "bung xoã", visual ai cũng xuất sắc.

Phương Mỹ Chi Ca sĩ Phương Mỹ Chi Lò Cò của Phương Mỹ Chi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo