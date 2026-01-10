Á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh "về chung một nhà"

Á vương Vũ Linh rời Manhunt Vietnam, về với Gu Vietnam

Tối 9-1, Gu Vietnam chính thức công bố Á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh là hai talent đầu quân về công ty của mình, đồng thời hé lộ nhiều kế hoạch phát triển của cả hai trong năm mới. Từng có thời gian dài gắn bó với tổ chức Manhunt Vietnam, việc Vũ Linh đầu quân cho đơn vị quản lý mới khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Á vương Vũ Linh nói đây là thời điểm anh cần tập trung và định hướng rõ ràng cho sự nghiệp.

Sau những hành trình đã qua, nam người mẫu nhận ra để đi đường dài thì không thể dựa vào nỗ lực cá nhân, mà cần một đội ngũ để hỗ trợ và đồng hành.

Hoạt động tự do hơn 8 năm, nam người mẫu kỳ vọng lần đầu quân này sẽ giúp anh có một lộ trình phát triển bản thân rõ ràng và bền vững.

Đây cũng là dịp Vũ Linh nhìn lại bản thân để từ đó xây dựng giá trị cá nhân, từ cách xuất hiện trước công chúng, cách lựa chọn dự án, đến việc giữ gìn uy tín và bản sắc riêng của cá nhân.

Trong năm 2026, Vũ Linh tập trung xây dựng lại nền tảng sự nghiệp của mình bài bản và có chiều sâu hơn. Anh không chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, người mẫu, đại sứ thương hiệu mà còn được định hướng phát triển hình ảnh cá nhân gắn với tri thức, trách nhiệm xã hội và các dự án cộng đồng. Nguyễn Vũ Linh từng thi Manhunt International 2025 ở Thái Lan và đoạt á vương 4.

Ssay Huỳnh về chung nhà với Á vương Vũ Linh

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang, quê Bình Định. Anh từng có ca khúc vào top 10 Bài hát Việt 2012.

Trong khi đó, ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh ra mắt dự án S.H.E (Save Her Earth) - âm nhạc chống biến đổi khí hậu. Thông qua dự án anh muốn kêu gọi các nghệ sĩ, chuyên gia và khán giả đừng thờ ơ mà hãy cùng hành động chống biến đổi môi trường, bảo vệ trái đất.

"Việc lựa chọn Vũ Linh và Ssay Huỳnh không dựa trên yếu tố nổi tiếng, mà xuất phát từ sự tương đồng về giá trị, tư duy và định hướng phát triển lâu dài. Cả hai đều được đánh giá là những cá nhân nghiêm túc với nghề, với hành trình làm nghề bền bỉ, có hình ảnh tích cực và mong muốn xây dựng sự nghiệp một cách bền vững, thay vì chạy theo hiệu ứng ngắn hạn" - ông Nguyễn Ý Nhạc, đại diện đơn vị quản lý nói.



