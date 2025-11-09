HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tự hào Phương Mỹ Chi

Thùy Trang

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi lọt top 700 gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á của Tatler Most Influential 2025.

Phương Mỹ Chi là gen Z duy nhất được đề cử

Tự hào Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi được đề cử

Mới đây, Tatler Asia công bố danh sách Tatler Most Influential 2025, vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á. Trong đó, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện tại danh sách Việt Nam.

Phương Mỹ Chi - nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện trong danh sách những gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á của Tatler Most Influential 2025. Tatler Most Influential nhận định: "Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trưởng thành sớm và bền bỉ nhất của làng nhạc Việt".

Tatler Most Influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội… 

Các gương mặt được lựa chọn không chỉ bởi thành tựu chuyên môn, mà còn bởi khả năng truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực ở châu Á.

Danh sách năm 2025 bao gồm 700 cá nhân nổi bật trên bảy quốc gia và vùng lãnh thổ (Hong Kong, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam). 

Cùng lĩnh vực giải trí là những tên tuổi gạo cội như ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trần Thu Hà, đạo diễn Victor Vũ, Đặng Thái Huyền…

Phương Mỹ Chi với những bước đột phá

Tự hào Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi là niềm tự hào của khán giả

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã chứng minh được sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật cũng như vị trí bền vững của cô trong dòng chảy âm nhạc văn hóa Việt Nam. 

Không chỉ dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ biểu diễn, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định mình như một đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ: gắn bó với truyền thống, tự tin, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Trên hành trình nghệ thuật năm 2025, Phương Mỹ Chi đã ghi dấu ấn nổi bật ở cả hai sân chơi âm nhạc lớn trong nước và quốc tế khi lần lượt giành ngôi Quán quân "Em xinh say hi" mùa đầu tiên và Top 3 "Sing! Asia 2025". 

Giá trị đáng trân trọng không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở hành trình nghệ thuật kiên định với tinh thần dân tộc, đồng thời mang đến làn gió mới cho những giá trị truyền thống.

Tự hào Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

2025 là năm của Phương Mỹ Chi

Ở tuổi 22, những gì Phương Mỹ Chi mang lại không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở sự bền bỉ, có chiều sâu. Đây là một hướng đi không dễ lựa chọn, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi bằng tất cả sự kiên định và tình yêu với văn hóa Việt Nam.

Chính vì lẽ đó, sự góp mặt của cô trong danh sách của Tatler Most Influential năm nay không chỉ là niềm vinh dự riêng, mà còn là dấu ấn đáng tự hào của những giá trị truyền thống trong thời đại hội nhập toàn cầu.

Phương Mỹ Chi Ca sĩ Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi là niềm tự hào
