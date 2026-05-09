"Siêu Trái Đất đen" để lộ nhiều bất ngờ trên bề mặt

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb của NASA/ESA/CSA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ - châu Âu - Canada), nhóm nghiên cứu từ Viện Thiên văn học Max Planck (MPIA - Đức) đã phơi bày bộ mặt đáng kinh ngạc của "siêu Trái Đất đen" LHS 3844 b.

LHS 3844 b được quan sát lần đầu vào năm 2019. Theo NASA, nó có bán kính gấp 1,286 lần và khối lượng gấp 2,37 lần Trái Đất, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ với quỹ đạo chỉ khoảng 11 giờ trên Trái Đất.

Nằm cách sao mẹ chỉ 0,00624 AU (AU là đơn vị thiên văn, một AU bằng khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời), siêu Trái Đất này bị khóa thủy triều, tức luôn hướng về phía sao mẹ bằng một mặt duy nhất.

Siêu Trái Đất đen trông rất giống Sao Thủy - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

“Nhờ độ nhạy tuyệt vời của James Webb, chúng ta có thể phát hiện ánh sáng phát ra trực tiếp từ bề mặt của hành tinh đá xa xôi này. Chúng ta thấy một tảng đá tối màu, nóng bỏng, cằn cỗi, không có bầu khí quyển nào cả” - đồng tác giả Laura Kreidberg cho biết.

Vẻ ngoài tối màu của hành tinh này cho thấy mặc dù được gọi là "siêu Trái Đất", nó có thể rất giống với Mặt Trăng hoặc Sao Thủy.

Nhóm nghiên cứu cũng so sánh quang phổ quan sát được với các mô hình dựa trên các loại đá và khoáng chất đã biết từ Trái Đất, Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Kết quả cho thấy nó không thể có lớp vỏ giàu khoáng chất silicat như đá granit, đồng nghĩa với việc nó khó có quá trình kiến tạo mảng kiểu Trái Đất.

Bề mặt của nó có thể chủ yếu là đá bazan hoặc đá có nguồn gốc từ lớp phủ, tương tự như vật liệu núi lửa được tìm thấy trên Trái Đất hoặc Mặt Trăng.

Các nhà khoa học đã đề xuất hai lời giải thích khả thi cho bề mặt hành tinh này. Một khả năng là nó được bao phủ bởi đá bazan rắn chắc, tương đối mới do hoạt động núi lửa lan rộng gần đây.

Khả năng thứ hai là bề mặt được hình thành qua thời gian dài do quá trình phong hóa trong không gian, đem đến lớp đất đá vụn sẫm màu bao phủ nhiều khu vực, giống như Sao Thủy và Mặt Trăng.

Theo bài công bố trên tạp chí Nature Astronomy, công trình này mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới hơn, xem xét địa chất của các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta.