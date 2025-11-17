HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phép, 81 phiếu còn hiệu lực

D.Thu

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược cho biết đã cấp 162 phiếu công bố mỹ phẩm cho MK Skincare thuộc hệ sinh thái Mailisa, trong đó 81 phiếu còn hiệu lực.

Chiều 17-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa, trong đó có 32 sản phẩm Doctor Magic (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp phép vào năm 2018 - 2019.

126 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phiếu công bố - Ảnh 1.

Sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu

Riêng giai đoạn sau 1-1-2020, công ty đã nộp hồ sơ cho khoảng 100 sản phẩm nhập khẩu. Trong số 162 phiếu công bố mỹ phẩm này có 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Cục Quản lý Dược cho biết các phòng chức năng đang tổng hợp và bổ sung báo cáo liên quan đến mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm Doctor Magic.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, MK Skincare được thành lập năm 2017, do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc Mailisa. Các thông tin liên quan đến loạt sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic vốn được gắn với chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa.

Những ngày qua, sau khi Bộ Công an khám xét nhiều cơ sở Mailisa tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày 13-11, đến 17-11, trang mailisa.com chỉ còn vài hình ảnh sản phẩm kèm dòng mô tả ngắn về việc "đã có phiếu công bố mỹ phẩm", thông tin chi tiết không thể truy cập. Các sản phẩm Mailisa quảng bá gần như đã biến mất khỏi website chính thức.

Trước đó, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa thường xuyên livestream trên Facebook, TikTok để bán mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Các sản phẩm được giới thiệu là hàng nhập khẩu chính hãng, phân phối độc quyền tại Việt Nam, được Bộ Y tế cấp phép. Theo Mailisa, Doctor Magic là thương hiệu mà họ nắm quyền phân phối độc quyền tại Việt Nam.

126 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phiếu công bố - Ảnh 2.
126 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phiếu công bố - Ảnh 3.

M18 - Kem dưỡng ẩm chuyên sâu Doctor Magic, được quảng cáo chứa 37- 38 thành phần. Ảnh chụp màn hình

Hệ thống này khẳng định toàn bộ sản phẩm như kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh, mặt nạ… đều có nhãn phụ, thông tin minh bạch và "không phải hàng giả".

Các sản phẩm từng được bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống Mailisa, nhắc tới như bộ N3 Doctor Magic với giá dao động từ 2,3 triệu đồng đến hơn 2,5 triệu đồng vẫn xuất hiện trong nhiều livestream.

Đáng chú ý, sản phẩm M18 - kem dưỡng ẩm chuyên sâu của Doctor Magic, được Mailisa quảng cáo chứa 38 thành phần, phù hợp cho da khô, nhạy cảm hoặc da yếu sau liệu trình công nghệ cao. Sản phẩm có giá 880.000 đồng, với các thành phần như Glycerin, Betaine, Jojoba Ester, Beta-Glucan, Vitamin E… giúp cấp ẩm, làm mềm, chống oxy hóa và tăng đề kháng cho da.

126 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phiếu công bố - Ảnh 5.

Một sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo có rất nhiều thành phần. Ảnh chụp màn hình

Trong nhiều buổi livestream, đại diện Mailisa quảng bá sản phẩm là "hàng hiệu - giá bình dân" và được người dùng tin tưởng nhiều năm. Đồng thời cho hay dù nhập về số lượng lớn, thậm chí "bán cả container" nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

Đại diện Mailisa cho biết các sản phẩm đều có phiếu công bố mỹ phẩm và được nhập khẩu - phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare. 

Mailisa do bà Phan Thị Mai thành lập năm 1998, phát triển từ một cơ sở nhỏ thành chuỗi 16 - 17 chi nhánh với hơn 2.000 nhân sự. Bên cạnh dịch vụ thẩm mỹ, Mailisa kinh doanh mỹ phẩm với danh mục trải rộng từ kem chống nắng, sữa rửa mặt đến các bộ chăm sóc da cao cấp, giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

