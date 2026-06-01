Thời sự

180 ngày đêm tăng tốc dự án sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - ACV đặt mục tiêu khai thác thử nghiệm theo 3 đợt, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.

Ngày 1-6, tại công trường sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức "Lễ ra quân 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác”.

Tăng tốc dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, phát biểu tại lễ ra quân

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế đất nước.

Dự án hiện đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng yếu và đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là giai đoạn khó nhất, đòi hỏi độ chính xác, tính đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm rất cao.

ACV đặt mục tiêu triển khai khai thác thử nghiệm theo 3 đợt gồm: đợt 1 trong tháng 9-2026; đợt 2 trong tháng 10-2026 và đợt 3 trong tháng 11-2026, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.

Tăng tốc dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đại diện các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ

Tăng tốc dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Một góc nhà ga sân bay Long Thành

Đến nay, dự án đã đạt 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký; nhiều hạng mục trọng điểm đạt tiến độ cao, trong đó đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác kỹ thuật.

Nhà ga hành khách (trái tim của dự án) đã hoàn thành toàn bộ kết cấu chính và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, sẵn sàng cho chặng nước rút về đích.

Kiến nghị làm nút giao với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO)-Việc sớm xây dựng nút giao với đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành

Thống nhất hướng tuyến 2 tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO)- Với 2 tuyến metro kết nối từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành, TP Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất nguyên tắc bố trí không gian tuyến đi vào.

Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ước tính sơ bộ, tổng kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kéo dài metro về sân bay Long Thành là hơn 1,2 ngàn tỷ đồng.

