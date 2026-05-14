Từ cuối năm 2026, đi từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ mất 30-40 phút

Ngày 14-5, đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra dự án sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch, các tuyến đường bộ chính thực hiện nhiệm vụ kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM gồm các tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; tuyến đường Vành đai 3 TPHCM và các tuyến đường 25B, 25C.

Về tiến độ các tuyến đường kết nối, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, đến ngày 31-12-2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM sẽ là một hệ thống liên tục, liên hoàn và liên thông.

Cụ thể, hiện nay, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Dự án thành phần 1 cũng sẽ đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 5-2026.

Với tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, những hạng mục cuối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026.

Đối với tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, Bộ Xây dựng cùng các địa phương đã đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 6-2026.

Với các tuyến giao thông đường bộ đã và đang được hoàn thiện xây dựng, cộng với các tuyến 25B, 25C đang được TP Đồng Nai triển khai đầu tư xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá, đến cuối năm 2026, sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM cũng như các khu vực khác.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành báo cáo 2 khó khăn lớn nhất hiện tại là giá xăng, dầu tăng và nhân lực thiếu

Riêng tuyến đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây, đang được thi công mở rộng quy mô từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Với dự án này, cơ bản sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, với hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý II-2027.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho rằng, khi đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành mở rộng, việc di chuyển từ khu vực Thủ Thiêm, TPHCM đến sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 40 phút. Đây cũng sẽ là trục giao thông chính đảm bảo nhu cầu di chuyển cho khoảng 75% sản lượng hành khách đến sân bay Long Thành di chuyển về TPHCM và ngược lại.

Nếu di chuyển từ khu vực xây dựng Trung tâm hành chính mới của TPHCM tại Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành lúc đó chỉ còn khoảng 30 phút.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhận định, đó là về mặt lý thuyết và yêu cầu các dự án kết nối sân bay Long Thành đảm bảo đúng mục tiêu, thời gian đã đề ra.

Về dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, phía Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành và các nhà thầu đặt quyết tâm đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành báo cáo 2 khó khăn lớn nhất hiện tại là giá xăng, dầu tăng cao gây áp lực lên tiến độ, chi phí thi công và nhân lực thiếu, giờ chỉ đáp ứng được 60% so với nhu cầu.

Hện các gói thầu quan trọng của dự án đã được lập lại đường găng tiến độ để đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đối với các thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài, đến nay khoảng 95% số lượng thiết bị này đã được tập kết về công trường dự án. Trong đó, đã hoàn thành lắp đặt khoảng 80% số thiết bị được nhập về.

