HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

19 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại Đặc khu Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tại Nghĩa trang Hàng Dương, 19 công nhân, người lao động ưu tú của TPHCM tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng trong không khí trang nghiêm, xúc động

Ngày 18-5, tại Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 19 công nhân, người lao động ưu tú. 

Tham dự chương trình có ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện nhiều Công đoàn cơ sở.

19 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại vùng đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 1.

Lễ Kết nạp đảng viên được tổ chức long trọng tại Đặc khu Côn Đảo

Trong không khí trang nghiêm tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các đảng viên mới đã tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19 đảng viên mới đều là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Đặc biệt, trong số này có 2 cặp vợ chồng cùng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2026), gồm chị Nguyễn Thị Nhị - anh Đậu Công Phú; chị Nguyễn Thị Hồng Duyên - anh Nguyễn Văn Đông, cùng làm việc tại Công ty CP Đầu tư Thái Bình.

19 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại vùng đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 2.

Các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao.

Dịp này, ban tổ chức trao 40 phần quà cho thiếu nhi, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo. Trước đó, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương.

19 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại vùng đất thiêng Côn Đảo - Ảnh 3.

Các đảng viên mới là công nhân trực tiếp sản xuất tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Tin liên quan

TPHCM: Tôn vinh đảng viên tiêu biểu, lan tỏa học tập và làm theo Bác

TPHCM: Tôn vinh đảng viên tiêu biểu, lan tỏa học tập và làm theo Bác

(NLĐO) - Đảng ủy xã Bình Lợi, TPHCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5, tri ân đảng viên tiêu biểu nhân 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể

(NLĐO) - Từ những mô hình phục vụ dân, chuyển đổi số đến các công trình cụ thể, việc học và làm theo Bác tại phường Xuân Hòa, TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu

Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều cống hiến

(NLĐO) - Đảng ủy phường An Đông, TPHCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên và kết nạp 10 đảng viên trẻ

người lao động công đoàn cơ sở TPHCM Nghĩa trang Hàng Dương kết nạp Đảng Phó Chủ tịch Thường trực đặc khu Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo