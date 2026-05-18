19 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 18-5, tại Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 19 công nhân, người lao động ưu tú.

Tham dự chương trình có ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện nhiều Công đoàn cơ sở.

Lễ Kết nạp đảng viên được tổ chức long trọng tại Đặc khu Côn Đảo

Trong không khí trang nghiêm tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các đảng viên mới đã tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19 đảng viên mới đều là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Đặc biệt, trong số này có 2 cặp vợ chồng cùng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2026), gồm chị Nguyễn Thị Nhị - anh Đậu Công Phú; chị Nguyễn Thị Hồng Duyên - anh Nguyễn Văn Đông, cùng làm việc tại Công ty CP Đầu tư Thái Bình.

Các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao.

Dịp này, ban tổ chức trao 40 phần quà cho thiếu nhi, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo. Trước đó, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương.