TPHCM: Tôn vinh đảng viên tiêu biểu, lan tỏa học tập và làm theo Bác

Ngày 18-5, Đảng ủy xã Bình Lợi, TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những đảng viên đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Lợi trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Quang Sang

Trong đợt này, Đảng ủy xã Bình Lợi đã trang trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Quang Sang, đảng viên Chi bộ ấp 17. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, kiên định lập trường tư tưởng, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Tại buổi lễ, ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi đã phát biểu chúc mừng và nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của đảng viên, mà còn là sự khẳng định giá trị của bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn đảng viên Trần Quang Sang tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho công tác Đảng tại cơ sở, đồng thời là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Lãnh đạo xã Bình Lợi tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Xúc động khi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, ông Trần Quang Sang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được ghi nhận trong dịp đặc biệt, đúng vào thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy xã Bình Lợi cũng tổ chức tuyên dương 28 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Các tập thể được vinh danh đều có nhiều mô hình, cách làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân. Các cá nhân tiêu biểu là những gương điển hình tiên tiến trong lao động, công tác, tích cực tham gia phong trào tại cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong cộng đồng.