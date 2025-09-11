HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng.

Sáng 11-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và Văn phòng Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Vùng 2; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào sáng 11-9

Về dự đại hội có 450 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho 91.788 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh từ nhiều tháng nay, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại 816 tổ chức cơ sở Đảng và 100 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chất lượng và là 1 trong những đơn vị hoàn thành Đại hội cấp cơ sở sớm nhất của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết trong 5 năm qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch bệnh COVID-19, từ thiên tai nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum (trước khi sáp nhập) đã lãnh đạo Nhân dân đạt nhiều thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của trung ương và của tỉnh ủy, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thông qua kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 7,3 % năm, đứng thứ 10/34 tỉnh thành phố. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14% và năm tăng cao nhất đạt đến 34,7%, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỉ đồng.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Đại hội

"Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là Đại hội của niềm tin, của tầm nhìn và hành động. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu từ kết quả đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tham gia đóng góp, tổng kết đánh giá, nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được. Đồng thời cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh" - Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Tại đại hội, cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận sâu vào 16 chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Đồng thời thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là nơi hoạch định tương lai, khởi đầu cho một chặng đường mới.

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân đội

Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, dân chủ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình cao

