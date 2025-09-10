Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

Chiều 10-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, phường Cẩm Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên trù bị.

Dự đại hội phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các ban, đảng trung ương, gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Phạm Tiến Dũng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Bá Vũ; Vụ Địa phương II (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng Lê Ngọc Quang.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 17 thành viên, Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 thành viên và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 11 thành viên.

Phiên trù bị cũng đã thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập 16 Tổ đại biểu; chỉ định các Tổ trưởng, Tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận của các Tổ đại biểu. Thông qua Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu cũng thống nhất về việc không trình bày toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm mà chỉ trình bày báo cáo tóm tắt tại đại hội, đồng thời thông qua Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 12-9 với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị trọng đại, vừa đánh dấu bước ngoặt sau hợp nhất tỉnh, vừa là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội. Trên đường Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong…, sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ như tiếp thêm năng lượng cho người dân. Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh (phường Cẩm Thành), nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy, trở thành điểm nhấn giữa lòng đô thị.

Không chỉ chỉnh trang cảnh quan, nhiều công trình trọng điểm cũng được khởi công, gắn biển chào mừng Đại hội. Trong đó, đáng chú ý là tuyến Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb), đoạn dài 5,8 km, tổng vốn đầu tư hơn 98 tỉ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh hợp nhất đơn vị hành chính. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, an ninh được đặt lên hàng đầu.

Các văn kiện trình Đại hội đã hoàn thiện, nhấn mạnh kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Công tác nhân sự, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều đã được thẩm định, thống nhất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Đặc biệt, Đại hội lần này thành lập 16 tổ thảo luận, phụ trách 16 chuyên đề. Đây là dịp để đại biểu góp trí tuệ, bàn sâu về những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030, đồng thời gắn kết với các vấn đề lớn sẽ được đưa ra tại Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, để Đại hội thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, phản ánh niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các tiểu ban cần rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục: âm thanh, ánh sáng, cảnh quan, khánh tiết hội trường… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội lần này không chỉ là nơi nhìn lại thành quả, hoạch định tương lai, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Hành trình ấy được thắp sáng bằng ý chí, trí tuệ, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi. Từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi những con thuyền căng buồm ra khơi giữ biển, đến những cánh đồng, rừng xanh, khu công nghiệp, đô thị đang ngày càng đổi mới, tất cả hòa vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Quảng Ngãi hôm nay sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới, góp thêm sắc màu tươi sáng vào bức tranh Đại hội toàn quốc. Một kỳ Đại hội, một chặng đường mới, sẽ là cú hích để Quảng Ngãi bứt phá, vươn lên, khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, đáp lại niềm tin và kỳ vọng lớn lao của nhân dân.