Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

T.Trực

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là nơi hoạch định tương lai, khởi đầu cho một chặng đường mới.

Chiều 10-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, phường Cẩm Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên trù bị.

Dự đại hội phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các ban, đảng trung ương, gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Phạm Tiến Dũng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Bá Vũ; Vụ Địa phương II (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng Lê Ngọc Quang.

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc- Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 17 thành viên, Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 thành viên và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 11 thành viên.

Phiên trù bị cũng đã thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập 16 Tổ đại biểu; chỉ định các Tổ trưởng, Tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận của các Tổ đại biểu. Thông qua Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu cũng thống nhất về việc không trình bày toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm mà chỉ trình bày báo cáo tóm tắt tại đại hội, đồng thời thông qua Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 12-9 với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị trọng đại, vừa đánh dấu bước ngoặt sau hợp nhất tỉnh, vừa là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc- Ảnh 2.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội. Trên đường Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong…, sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ như tiếp thêm năng lượng cho người dân. Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh (phường Cẩm Thành), nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy, trở thành điểm nhấn giữa lòng đô thị.

Không chỉ chỉnh trang cảnh quan, nhiều công trình trọng điểm cũng được khởi công, gắn biển chào mừng Đại hội. Trong đó, đáng chú ý là tuyến Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb), đoạn dài 5,8 km, tổng vốn đầu tư hơn 98 tỉ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh hợp nhất đơn vị hành chính. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, an ninh được đặt lên hàng đầu.

Các văn kiện trình Đại hội đã hoàn thiện, nhấn mạnh kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Công tác nhân sự, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều đã được thẩm định, thống nhất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc- Ảnh 3.

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Đặc biệt, Đại hội lần này thành lập 16 tổ thảo luận, phụ trách 16 chuyên đề. Đây là dịp để đại biểu góp trí tuệ, bàn sâu về những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030, đồng thời gắn kết với các vấn đề lớn sẽ được đưa ra tại Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, để Đại hội thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, phản ánh niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các tiểu ban cần rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục: âm thanh, ánh sáng, cảnh quan, khánh tiết hội trường… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội lần này không chỉ là nơi nhìn lại thành quả, hoạch định tương lai, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Hành trình ấy được thắp sáng bằng ý chí, trí tuệ, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi. Từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi những con thuyền căng buồm ra khơi giữ biển, đến những cánh đồng, rừng xanh, khu công nghiệp, đô thị đang ngày càng đổi mới, tất cả hòa vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Quảng Ngãi hôm nay sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới, góp thêm sắc màu tươi sáng vào bức tranh Đại hội toàn quốc. Một kỳ Đại hội, một chặng đường mới, sẽ là cú hích để Quảng Ngãi bứt phá, vươn lên, khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, đáp lại niềm tin và kỳ vọng lớn lao của nhân dân.

Tin liên quan

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên

(NLĐO) - Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Cà Mau, Hưng Yên xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược giai đoạn mới.

Quảng Ngãi không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(NLĐO)- Việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhằm thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ngãi ủy ban kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban tổ chức Bí thư Tỉnh ủy đường ven biển ban Tuyên giáo Phát triển kinh tế đơn vị hành chính công tác nhân sự kinh tế - xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo