2 ngày cuối tuần, thời tiết TP HCM diễn biến ra sao?

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, hôm nay và ngày mai (27-7), TP HCM và Nam Bộ dự báo ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dự báo có dông, lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết cuối tuần ở TP HCM khả năng gia tăng mưa dông

Cơ quan này cũng phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng tương đối dễ chịu với nhiệt độ từ 27-30 độ C, trời nắng nhẹ.

Tuy nhiên, từ khoảng 13 giờ trở đi, mây đối lưu hình thành gây mưa rào, giông mạnh, có nơi mưa to tại TP HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Mưa có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường thấp, làm gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm cuối tuần.

Thời tiết trên biển

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến TP HCM có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.; biển động, sóng cao 2-3,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.