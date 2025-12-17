HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

2 nguyên nhân khiến tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) – Bị trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại 5-6 trước Philippines ở loạt luân lưu 11 m tại chung kết tối 17-12

Tuyển nữ Việt Nam vụt mất HCV SEA Games 33 vì sai lầm của trọng tài - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam thua kém tuyển nữ Philipines về nền tảng thể lực lẫn thể hình. Ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33, thầy trò ông Mai Đức Chung từng nhận thất bại trước đội bóng sở hữu nòng cốt lực lượng đa phần là cầu thủ nhập tịch.

Tái đấu Philippines trong trận chung kết hôm 17-12, tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm và hóa giải hầu hết các pha tấn công bóng bổng, bóng dài của đối phương. Thống kê toàn trận thể hiện thầy trò ông Chung lấn lướt các cô gái Philippines, nhiều lần mở ra cơ hội để ghi bàn mở tỉ số.

Tuyển nữ Việt Nam vụt mất HCV SEA Games 33 vì sai lầm của trọng tài - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước lối chơi rắn, sẵn sàng va chạm, phạm lỗi để đánh chặn từ xa của đối phương, đoàn quân HLV Mai Đức Chung dần sa sút thể lực, bị kéo vào hiệp đấu phụ và phải nhận thất bại trong loạt luân lưu 11m với tỉ số 5-6

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị nữ trọng tài người Úc Rebecca Durcau từ chối một bàn thắng hợp lệ, do Bích Thùy ghi được ở phút 29. Cú sốc này không thể quật ngã tinh thần thi đấu kiên cường của các cô gái Việt Nam nhưng đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam vụt mất HCV SEA Games 33 vì sai lầm của trọng tài - Ảnh 3.

Sau khi hòa không bàn thắng trong 120 phút thi đấu, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Thủ thành Kim Thanh có 2 lần phán đoán đúng hướng, chạm tay vào bóng nhưng không thể cản cầu thủ đối phương ghi bàn. 

Ở lượt sút thứ 6, Trần Thị Thu không thể thực hiện thành công, khiến đội nhà không thể lần thứ 5 giành HCV SEA Games.

Giữ kỷ lục 11 lần góp mặt trong trận chung kết SEA Games, 4 lần liên tiếp đăng quang giải đấu và 8 lần đoạt HCV song đội tuyển nữ Việt Nam không thể thiết lập thành tích mới ở sân chơi này vì… sai sót của đội ngũ trọng tài.

tuyển nữ Việt Nam đội tuyển nữ việt nam HLV Mai Đức Chung tuyển nữ Philippines bóng đá nữ SEA Games HCV Sea games 33
